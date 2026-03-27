THREEの新作ベースメイク♡夏に映えるナチュラル美肌アイテム

素肌そのものの美しさを引き出すTHREEのベースメイクから、初夏にぴったりの新作＆限定アイテムが登場♡赤みや毛穴を自然にカバーしながら、透明感・ツヤ・血色感をバランスよく叶えるラインナップが揃います。肌に溶け込むような軽やかな使い心地で、これからの季節のメイクを格上げしてくれる注目アイテムです♪

“消える粉”の限定カラー登場

THREE アドバンスドエシリアルスムースオペレーター ルースパウダー X04

価格：6,050円(税込)

人気の“消える粉”から、赤みと毛穴をカモフラージュする限定色「クリアグリーン」が登場。

ブルーとグリーンのニュアンスにレッドパールを配合し、肌の自然な血色感を残しながら透明感を引き出します。

バウンシングパウダーが肌に密着し、保湿しながら余分な皮脂を吸収。さらに9種の植物由来成分配合で、心地よい使用感と長時間の美しい仕上がりを叶えます。

エチュードの平成コスメが復活♡ラブリー クッキー ブラッシャー限定登場

薄膜で仕上げる新作コンシーラー

THREE アドバンスド コンシーラーワンド

価格：4,840円(税込)

“消える粉”発想から生まれたスティックコンシーラーは、クリーミーなテクスチャーが肌にのばすとパウダー状に変化。薄膜なのにしっかりカバーし、自然な一体感を演出します。

カラーは4色展開。

OR 色補正カラーのオレンジ

01 明るいクリア・ベージュ

02 ニュートラル・ベージュ

03 ヘルシー・ベージュ

スムースストレッチ処方によりヨレにくく、凹凸補正パウダーとスリーカラーパールで毛穴・くすみ・小ジワも美しくカバーします。

UVも叶う万能ベース

THREE スムースオペレーターハイパフォーマンスクリーム〈日やけ止め・メーキャップベース・ファンデーション〉

価格：4,620円(税込)

SPF50+/PA++++UV耐水性★★

新色「03ヘルシーベージュ」は、赤みと黄みのバランスが絶妙で、ナチュラルに肌になじむカラー。

スムースフィットヴェール処方により、素肌の延長のような仕上がりを実現。汗・水・皮脂に強く、夏のベースメイクにも頼れる一本です。

素肌を生かす新ベースメイクを♡

THREEの新作は、隠すのではなく“生かす”ベースメイクを叶えるラインナップ♡軽やかなつけ心地でありながら、気になる部分はしっかりカバーし、自然な美しさを引き出してくれます。これからの季節にぴったりのアイテムで、自分らしい素肌美を楽しんでみてはいかがでしょうか♪