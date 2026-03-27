「広島６−５中日」（２７日、マツダスタジアム）

広島が３０年ぶりの開幕戦サヨナラ勝ち。同点の延長十回２死一二塁、ドラフト３位新人の勝田（近大）が右翼線に痛烈なタイムリーを放ち試合を決めた。

打線は２点を追う五回に先頭の代打・秋山が左翼の頭上を超える三塁打で出塁。続くドラフト１位・平川（仙台大）が二ゴロに倒れる間に秋山が生還した。

１−５の九回には連打と四球で１死満塁とすると、代打・モンテロが中前２点打。続く平川が左翼線に落ちる同点の２点二塁打を放った。

試合後は勝田と平川がそろってお立ち台に上がった。勝田は高らかに「うれしいで〜す！」と絶叫。４打席無安打での最後の打席で、プロ初安打がサヨナラ打。「チャンスで２回凡退してしまっていたので、三度目の正直ということで。気合入れて打席に立ちました」と振り返った。九回の２点二塁打を放った平川については「本当に頼もしい同期です」と話した。 その平川は「最高で〜す！！」と絶叫。同点の２点二塁打を「打席に入る前に（佐々木）泰さんと秋山さんにバット持ってもらったんで。打てるぞって思って打ちました」と振り返った。勝田のサヨナラ打については「いやもうニヤニヤしちゃいました」と笑った。