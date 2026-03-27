大阪市は２７日、福祉関連会社「絆ホールディングス」（絆ＨＤ）傘下の四つの「就労継続支援Ａ型事業所」が２０２４〜２５年度、障害者就労支援の加算金を不正に受け取ったとして、障害者総合支援法に基づき、５月１日付で事業者の指定を取り消すと発表した。

不正受給を計約１５０億円と算定し、このうち大阪市の支払い分にペナルティーを上乗せした計約１１０億円の返還を求めた。

発表では、４事業所は絆ＨＤのグループ会社などが運営する「リアン内本町」「レーヴ」「リベラーラ」「ミライム」（いずれも大阪市）。２４年度以降、利用者を事業所内の運営側スタッフとして半年間以上雇った後、再び利用者に戻す手法を繰り返し、「就労移行支援体制加算」と呼ばれる加算金を不正に受給した、としている。

この加算金は事業所を利用した障害者が半年間勤務できた場合、利用者が居住する自治体や国から事業所に支払われる。本来は障害者への継続的な支援をする事業所を後押しする制度で、市は４事業所の手法について「制度の趣旨に反する」と判断した。市は刑事告訴・告発を検討する。

市は昨年８月から４事業所に対する監査を実施。４事業所が運営側スタッフとして雇用したのは計１１１４人で、不正に受け取った加算金は計約１５０億円に上ると算定した。このうち市の支払い分は約７９億円で、残りは大阪府内や京都府、奈良県、埼玉県など２府５県の計７５市町が支払っていた。

絆ＨＤは２７日、ホームページ上で「処分を非常に重く受け止めている」と謝罪。４事業所を４月末で閉鎖し、利用者の受け入れ先を確保すると発表した。

一方、手法が不正と判断されたことについては「見解を異にする部分があり、今後、法的手続きの中で考えを述べていく」とした。