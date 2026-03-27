献立のいらない『ひと皿薬膳』で体が整う。齋藤菜々子さんの新刊『整いごはん』から、花粉の時期におすすめのパスタレシピ

身近になった「薬膳」を続けられる一冊

このところの「ご自愛」ブームや昨年のテレビドラマのヒットなどで、今までよりぐっと身近になった「薬膳」。

とはいえ、薬膳をおうちごはんに取り入れるのは、まだまだ特別なことのように感じている方も多いかもしれません。

「丁寧に手間をかけて料理をしないと」「たくさんの種類のおかずが必要なんでしょう？」というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんね。

料理家で国際中医薬膳師の齋藤菜々子さんの新刊「一皿だから続く 整いごはん」では、薬膳の知識を取り入れつつ、ひと皿で献立が完成するレシピを紹介しています。

「整いごはん」の3つの特徴

本書の冒頭では、「整いごはん」の特徴について、3つの項目に分けて紹介されています。

普段の食事と変わらないくらい簡単な作業で、体の調子をととのえてくれる食事が用意できるとなったら、気軽に試してみたくなりませんか。

身近な季節の野菜を使う

本書で紹介されているレシピは薬膳の考えを取り入れたものですが、特別な材料は使いません。スーパーで手に入る食材と調味料で、いつものごはんと変わらない作り方ができるのが嬉しいポイントです。

調理の手間も道具も最小限

ほとんどのレシピがフライパンひとつ、鍋ひとつで完結するシンプルな調理で、忙しい日でも気軽に試すことができます。

ひと皿で完結する

多くのメニューがたんぱく質+野菜+炭水化物で構成されているため、ひと皿で主菜・副菜・主食を兼ねたワンプレートごはんが作れます。食器はお皿ひとつで済むため、食後の後片付けも簡単。忙しくても取り入れやすいスタイルです。

春を快調に過ごすための薬膳レシピ「あさりとバジルのパスタ」

ここからは本書より、春に食べたい整いごはん「あさりとバジルのパスタ」のレシピをご紹介します。

本書によれば、あさりは血を作り、水分代謝を促す食材。花粉症対策に心強い存在なのです。

イライラ解消や解毒作用が期待できるバジルもたっぷり加えて、春を快調に過ごしましょう。

あさりとバジルのスパゲッティ





材料(2人分)

乾燥スパゲッティー…160g



あさり…300g



バジルの葉…5g



にんにく(薄切り)…1かけ分



白ワイン…60ml



オリーブオイル…大さじ1と1/2



バター(有塩)…10g



粗びき黒こしょう…適量



作り方

【下準備】あさりは砂抜きして表面をこすり洗いし、水気をきる。



1. 鍋にたっぷりの湯を強火で沸かし、湯の1%の塩(分量外)を加える。スパゲッティを入れ、袋の表示よりも1分ほど短くゆでる。



2. スパゲッティをゆでている間にフライパンにオリーブオイル、にんにくを弱めの中火で熱し、香りが立ったらあさりを加えてさっと炒め、白ワインを回し入れて中火にする。煮立ったらふたをして、あさりが開くまで3~4分加熱する。



3. すべてのあさりが開いたらバターを加え、大きくゆすりながら白っぽくなりとろみがつくまで加熱する。湯をきったスパゲッティ、バジルの葉をちぎって加え、全体がなじむまで混ぜる。



4. 器に盛り、粗びき黒こしょうをふる。



いつものごはん作りと変わらない手間で作れるレシピが満載

季節によって気温や湿度の変動が大きい日本では、体が感じる不調も移り変わるもの。本書は四季に応じた不調を薬膳でやわらげることができるレシピを多数収録しています。

パスタや丼、スープかけごはん、グラタンなど、いつもの食卓でなじみ深いメニューがたくさんあるから、気負わずにふだんの食生活に取り入れられますよ。

筆者も花粉の時期に目や鼻がムズムズする体質。今度スーパーに行ったら、あさりを買ってパスタを作ってみよう、という気持ちになりました。

日々、せっかくごはんを食べるなら、体にいい料理を選びたい。そんな風に考えている方にぴったりの一冊です。





薬膳で大切なことは「食材選び」。季節や食べる人の体調に合わせて食材を選ぶのがポイント。もうひとつ重要なのが「続ける」こと。

「整いごはん」なら、ひと皿で献立が完成。調理の手間もかからず、無理なく毎日続けられます。

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