開幕戦でさっそくルーキーたちが輝いた。

巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手は球団６４年ぶりのルーキー開幕投手を務め、王者・阪神相手に６回１失点の好投。球団史上初めての新人開幕戦先発勝利を挙げた。同じくロッテで７６年ぶりの新人開幕投手を務めたドラフト２位・毛利海大は５回０封で初勝利。２人の新人開幕投手が勝利するのは、１９５２年の三船正俊（阪神）、大田垣喜夫（広島）以来、実に７４年ぶりの歴史的快挙となった。

広島は新人パワーで延長１０回サヨナラ勝ちをつかみとった。５回に二ゴロで１２球団ルーキー最速打点を挙げたドラフト１位・平川蓮が、２点を追う９回１死一、二塁でプロ初安打となる２点二塁打を放ち、同点に追い付いた。そのまま延長に入った１０回２死一、二塁で、ドラフト３位・勝田成の右前へのプロ初安打で二塁走者が生還。１６３センチと小柄なヒーローは、大きくジャンプし新井貴浩監督に抱きついて喜びを爆発させた。

投手陣でも６回にドラ２・斉藤汰直が２番手、９回にドラ５・赤木晴哉が登板。球団３０年ぶりの開幕戦サヨナラ勝利を引き寄せた。

西武の新人捕手で２０年ぶりに開幕マスクをかぶったドラ１・小島大河は、第１打席でロッテ先発で明大の同期・毛利からプロ初安打をマーク。楽天のドラ６・九谷瑠は１０―０と大量リードの９回に２番手で登場。無失点で試合を締めた。