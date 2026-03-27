『コナン ハイウェイの堕天使』最新映像公開！萩原千速の雄叫びとド派手なアクション
アニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開）の最新映像が公開された。
【動画】萩原千速の雄叫び！公開された映画『コナン』最新映像
30秒の告知映像は、4月10日の公開日までのカウントダウンが始まっており、公開まで2週間を切って、いよいよ最終局面へと突入した最新作への期待値が高まる仕上がりに。限界突破を感じさせる、今年のメインキャラクター・萩原千速の雄叫びと、ド派手なアクションが詰まった内容になっている。
『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、神奈川県・横浜が舞台で、バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナンたちの前に、突如として暴走する謎の「黒いバイク」が出現する。
それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした「風の女神」萩原千速だった。その後、フェス会場では、最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われる。一方、都内では、「黒いバイク」（ルシファー）が再び暴走し…風の女神（エンジェル） VS 黒き堕天使（ルシファー）の史上最速（リミットブレイク）バトルミステリーが描かれる。
【動画】萩原千速の雄叫び！公開された映画『コナン』最新映像
30秒の告知映像は、4月10日の公開日までのカウントダウンが始まっており、公開まで2週間を切って、いよいよ最終局面へと突入した最新作への期待値が高まる仕上がりに。限界突破を感じさせる、今年のメインキャラクター・萩原千速の雄叫びと、ド派手なアクションが詰まった内容になっている。
それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした「風の女神」萩原千速だった。その後、フェス会場では、最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われる。一方、都内では、「黒いバイク」（ルシファー）が再び暴走し…風の女神（エンジェル） VS 黒き堕天使（ルシファー）の史上最速（リミットブレイク）バトルミステリーが描かれる。
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