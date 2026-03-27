やむを得ずケガをしてしまうことはあると思います。

でも、「ケガをしてもOK！」みたいな考えはちょっと違いますよね…。

何度言っても夫のこの考えは変わらぬまま。ある日、事件が起きてしまうのです…!!

【まんが】夫の危機管理能力が低すぎる！

(ウーマンエキサイト編集部)