ニューストップ > ライフスタイルニュース > 妻「子ども見ててって言ったじゃん！」夫「寝てたわ、どうした？」と… 妻「子ども見ててって言ったじゃん！」夫「寝てたわ、どうした？」とぼける夫にイラッ！ この危機感の差は埋まらない？ 妻「子ども見ててって言ったじゃん！」夫「寝てたわ、どうした？」とぼける夫にイラッ！ この危機感の差は埋まらない？ 2026年3月27日 22時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ やむを得ずケガをしてしまうことはあると思います。でも、「ケガをしてもOK！」みたいな考えはちょっと違いますよね…。何度言っても夫のこの考えは変わらぬまま。ある日、事件が起きてしまうのです…!!【まんが】夫の危機管理能力が低すぎる！(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】夫の危機管理能力が低すぎる！ 「私も一緒に動物園行く〜！」義姉が家族のお出かけにいつもいる!? 結婚式の準備、お宮参り、妻におかまいなしに突撃!? 「今日のことは内緒」ふたりきりの食事で脈アリ確信…このネタは確実に燃やせる【夫を狙う相談女 第3話】