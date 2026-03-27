気象予報士でタレントの穂川果音（40）が27日、ABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に生出演し、同番組を卒業した。

いつもは番組最後のお天気コーナー担当だが、この日は特別にMCとしての出演。「正直、3月頭に卒業するって告知して、この1カ月は早すぎて。さらにMCまでやらせてもらえると思わなかったから、てんこ盛りの1カ月で…。何か良くないです」。目を潤ませながらも、笑って話した。

進行役のテレビ朝日・林美桜アナウンサーも、この日で番組を卒業。寂しがる林アナに、穂川は「笑顔で終わりたいよね」と呼びかけた。

ルッキズムや資格取得についてのクロストークに参加後、番組中盤に“お色直し”。ゴージャスなピンクのドレス姿で、最後のメッセージを伝えた。

時折、声を詰まらせながら、「思うことはたくさんいっぱいあるんですが、覚えていないので手紙を書きます」と、用意した手紙を読み上げた。

「帯番組でお天気を伝えるという目標があった」という。スタイルの良さを生かしたり、バンジージャンプをしながらの予報にも挑むなど、独自のスタイルを突き進んだ。「アベプラスタッフの皆さん、特に偉い人たち、貴重な番組予算を割いてくれて、ありがとうございました」と感謝を口にした。

本業のお天気コーナーでは、「今日をもって卒業する私を慰めてくれるかのように、今週土日のお天気は、晴れて気温が上がり、桜の開花が進み、東京や名古屋、京都など桜満開となってお花見日和となりそうです」と、自身の境遇と重ねるように、各地で桜満開の週末予報を伝えた。最後は柏原芳恵の「春なのに」を涙ながらに熱唱し、別れを告げた。

番組には16年4月から出演。実業家ひろゆき（西村博之）氏ら出演者を呼び捨てにしながら、フレンドリーに伝える天気予報が話題だった。