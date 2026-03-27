４人組ボーイズグループ・ＯＷＶが２７日、東京・木場のデイリースポーツ東京本社を訪問。新シングル「ＲＯＣＫＥＴ ＭＯＤＥ」（４月８日発売）と、６都市を巡る２年ぶりの全国ツアー「ＯＷＶ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２６−ＳＱＵＡＤ−」（７月４日、神奈川・Ｚｅｐｐ Ｙｏｋｏｈａｍａで開幕）を告知した。

持ち前のパフォーマンス力とバラエティー力で人気急上昇中の４人が放つ新シングルはその勢いを体現するようなダンスチューン。浦野秀太は「誰かの心を押すような曲になってます。ＯＷＶが５周年を迎えてロケットのように天高く跳び上がれるような曲になってます！」と笑顔で語った。

２０２０年、ＪＯ１を輩出したオーディション番組の元練習生で結成。デビューはコロナ禍と重なり、無観客ライブなど、多くの挫折を経験。それでもそのルーツをトークなどで昇華し、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルではバラエティー色豊かなコンテンツを展開し、４人のキャラクター性もあいまって、ＳＮＳでは「病んでる時に見るべきアイドル」として浸透中だ。

中川勝就が「ずっとふざけてるこのノリが皆の日々の癒やしになってるんじゃないかな」と推測すると、佐野文哉は「病み終えた４人なんで。まじ無敵」とニヤリ。リーダー・本田康祐も「吹っ切れてるから笑顔を届けられてる。いいじゃないですか、無敵のアイドル」と呼応した。

続けて「ありがたいですよね。単純に僕たちが知らないところで広まってくれてるのがまずうれしい」と喜びを口に。「あとはそれが曲とかアーティスト活動に紐付いてくれたらいいなって思ってる。『面白い』だけで伝わってるので、多分ＹｏｕＴｕｂｅｒとかだと思われてる感じではあるんですよ」と苦笑いしながら切実に願った。

結成５年を迎え、アーティストとしての成長とともに関係性の変化も実感している。「振り入れ」の上達速度の向上など技術面の向上を上げつつ、本田は「結成当初は中学校で初めて会ったやつらだったのが、本当に６年たって高校３年生のマブダチみたいになってる感じはありますね。一緒に部活やってるみたいな感じ」としみじみ。「ＯＷＶのライブは部活に似てるなと思ってて、本気で挑む結束力が、試合に行く感覚がすごいあるので重なる」と語った。

吹っ切れるようになった転機は２年前。バラエティーに呼ばれ始めた時期だという。地道な活動で知名度を高め、本職の音楽につなげてきた。

ツアー千秋楽となる１２月１３日の会場は両国国技館。グループ史上最大規模の舞台なだけに中川は「両国に日本で病んでる人を全員集めて病み終わらせたい」と腕をぶす。挫折を経て無敵となった４人は、ロケットモードで一気に頂きへと駆け上がる。