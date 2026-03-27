娘二人を捨てた父が、後妻と子どもを連れて来た。姉妹が「見せつけられた」もの
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姉は10歳、妹は9歳。
両親が離婚し、父も母も去っていきました--。
母子3人の新たな生活が始まると思っていた姉妹。しかし姉の朋と妹の真由は、いきなり伯母の家に預けられ、行き先も告げず去っていく母の背中を見送ります。
お父さんもお母さんも、自分が幸せになりたくて私たちが邪魔になったのか…。
愛人と暮らすため家族を捨てた父、自分の人生をやり直すために子どもを捨てた母。身勝手な両親に翻弄されながらも、姉妹は前を向いて生きていきますが…？
※本記事はひらたともみ（著）の書籍『親に捨てられた私と妹 不器用な人』から一部抜粋・編集しました。
ある日、伯母の「2人を養子に」という申し出に、母も大賛成。嫌がる子どもたちに、養子になるか施設に行くかの二択を迫ります。大人に自分たちの未来を天秤にかけられた姉妹は、いつも優しく話を聞いてくれる父方の祖母の家で暮らすことを決意。新たな環境での生活が始まりました。
姉妹を捨てた父が、新しい家族を連れてやってきました。言いたいことはたくさんあるけれど、父はもう「よその家のお父さん」なんだ--。残酷な現実を黙って受け止める朋の姿に、胸が痛みます。
著＝ひらたともみ／『親に捨てられた私と妹 不器用な人』