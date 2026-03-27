北村匠海『ちるらん 新撰組鎮魂歌』“京都決戦篇”で新時代の革命家・高杉晋作に！“盟友”山田裕貴と再共演

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北村匠海が、U-NEXTで独占配信される『ちるらん 新撰組鎮魂歌』の“京都決戦篇”で高杉晋作役を務める。

■「今の自分がこの場に向き合えたことを心から嬉しく思います」（北村匠海）

3月26・27日にTBSで放送されたスペシャルドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』“江戸青春篇”第2夜放送後の予告にて解禁された。

本作は、幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの荒々しくも熱い生き様を、ド派手なアクションと、史実に基づきながらも大胆な解釈で描いた人気コミック『ちるらん 新撰組鎮魂歌』を実写化。

主人公の土方歳三を山田裕貴が、その他、新撰組の志士たちを鈴木伸之、中村蒼、細田佳央太、上杉柊平、藤原季節、杉野遥亮、柳俊太郎（「柳」は、異字体が正式表記）、宮崎秋人（「崎」は、たつさきが正式表記）、岩永ひひおという強烈な個性と実力を兼ね備えた若き実力派俳優陣が演じる。

さらに、土方の宿敵であり盟友の「人斬り以蔵」こと岡田以蔵を中島健人が、新撰組の生みの親である伝説の会津藩主・松平容保に松本潤、土方らに立ちはだかる“最強で最凶の宿敵”芹沢鴨を綾野剛が演じる。

“京都決戦篇”は“江戸青春篇”のその後を描くドラマシリーズで、毎週金曜に最新話がU-NEXTで独占配信される。

■幕末に名を馳せた「革命家」高杉晋作

昨年は主演を務めた映画『愚か者の身分』で闇ビジネスから抜け出そうともがく現代の若者を演じ、『第30回釜山国際映画祭』でBest Actor Award（最優秀俳優賞）を受賞、NHK連続テレビ小説『あんぱん』ではやなせたかしをモデルとした役を好演し注目を集めるなど、幅広い役柄を演じ、その確かな表現力で映画、ドラマを中心に日本のエンターテインメント業界の第一線で活躍を見せる北村匠海。

そんな北村が演じるのはスペシャルドラマ“江戸青春篇”では姿を現すことがなかった高杉晋作。幕末に名を馳せ、新時代へと繋がる革命家として知られる高杉。謎に包まれた高杉が、本作においてはどのように描かれ、どんな姿を見せてくれるのか、期待が高まる。

■“盟友”が魅せる時空を超えた再共演

大ヒット作となった映画『東京リベンジャーズ』シリーズなど、数々の作品でともに歩み、公私ともに深い信頼関係を築いてきた山田隆裕と北村匠海は、まさに現代エンタメ界の“盟友”。

映画『東京リベンジャーズ』では「背中を預け合う絆」を体現したふたりが、本作では幕末という激動の時代において、「新撰組副長・土方歳三」と「長州の革命家・高杉晋作」として対峙する。旧時代を守る「鬼」と、新時代を創る「革命児」。ふたりの関係が、時代をそして新撰組の運命をどう動かしていくのか、注目だ。

■史上最速の殺陣が加速

3月26・27日に放送された“江戸青春篇”のその後を描く“京都決戦篇”は、地上波放送終了後よりU-NEXTにて独占配信がスタート。

時代の変革期に自らの生きる意味を問い、命を懸けるほどに熱く滾る覚悟を持って短くも鮮やかに生きた彼らの生き様と散り様、そして友情、裏切り、信念が交錯する物語は、ここからさらに加速。

現代的なキャラクター造形と、史上最速とも評されるハイスピードな殺陣が融合した“ジャパニーズ・ソードアクションエンターテインメント”の全貌を、ぜひ配信で目撃しよう。