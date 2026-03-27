「良すぎたので2色目！」【UNIQLO：C】40・50代に似合う「優秀パンツ」

大人がこの春、抜け感のある着こなしを楽しむなら、スウェットパンツをうまくコーデに取り入れてみて。ラフになりすぎず大人も穿きやすいアイテムが【UNIQLO : C（ユニクロ：シー）】に登場しています。今回は、おしゃれさんもイロチ買いしたという「優秀パンツ」をご紹介。ぜひ売り切れ前にゲットして。

縦のラインが強調されるストレートパンツ

【ユニクロ】「スウェットストレートパンツ」\3,990（税込）

ストンと落ちるストレートシルエットとセンターラインで、美脚見えを狙えるパンツ。ウエストのデザインもすっきりとした印象です。公式サイトによると「滑りが良くはき心地も快適」とのこと。かっちりとしたシャツやジャケットで、大人ムードに引き寄せるのがおすすめです。

ジャケットと合わせて大人顔コーデに

@yuki__wearさんは「良すぎたので2色目」と、ナチュラルカラーとネイビーをイロチ買い。落ち着いたトーンのネイビーは、きれいめのアイテムとも好相性です。オーバーサイズのジャケットと合わせれば、こなれた大人コーデに。小物も上品なものを選ぶのが◎

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@yuki__wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M