◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島６Ｘ―５中日＝延長１０回＝（２７日・マツダスタジアム）

中日が４点差をひっくり返され、延長１０回サヨナラ負けを喫した。

２年ぶり２度目となる開幕戦のマウンドに上がった柳は６回６安打１失点、５奪三振。２―１の９回に打線が４安打などで３点を追加したが、その裏に送り出したアブレウが誤算だった。

４点リードで登板するも、２本の安打と四球で満塁のピンチを迎え、代打・モンテロの２点適時打、さらに平川に左翼線への２点二塁打を許して同点に追い付かれた。延長１０回は、６番手・勝野が２死一、二塁からルーキー・勝田に痛打されてゲームセット。

試合後、アブレウはカリステとルイス通訳に両脇を抱えられ、足を引きずるようにしてチームバスに乗り込んだ。井上監督は「ぎっくり腰」と説明。「投げてた途中で異変があったらしく、それを（早く）言ってほしかったけど…。抹消になる」と神妙な面持ちだった。

チームは３年連続で開幕戦は黒星スタートとなった。それでも、指揮官は「選手たちは必死にやってる。（９回は）勝ちパターンとしてこうやっていこうって臨んだ結果。いる選手でベストな形を模索してやっていく」と前を向いた。