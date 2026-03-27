『ちるらん』北村匠海が高杉晋作役で参戦 “盟友”山田裕貴と再共演
山田裕貴が主演を務めるドラマ『ちるらん新撰組鎮魂歌』のドラマシリーズ“京都決戦篇”が、2025年3月27日よりU-NEXTで独占配信を開始した。あわせて、北村匠海が高杉晋作役で出演することが明らかになり、山田との再共演が注目を集めている。
【別カット】かっこいい！クールな表情の山田裕貴＆中島健人
本作は、橋本エイジが作画、梅村真也が原作を手がけた人気コミックを初実写化した作品。幕末の京都を舞台に、新撰組の志士たちの激しくも熱い生き様を描く。主人公・土方歳三を山田が演じ、鈴木伸之、中村蒼、細田佳央太、上杉柊平、藤原季節、杉野遥亮、柳俊太郎、宮崎秋人、岩永ひひおらが新撰組隊士として出演。さらに中島健人、松本潤、綾野剛ら豪華キャストが脇を固める。
“京都決戦篇”は、3月26日、27日に放送されたスペシャルドラマ“江戸青春篇”の続編にあたる。物語は激動の幕末へと舞台を移し、新撰組と時代を揺るがす存在との衝突を描く。その中で北村が演じる高杉晋作は、新時代を切り開く革命家として登場。従来の枠に収まらない“異物”として、新撰組の運命に大きな影響を与える存在となる。
山田と北村は映画『東京リベンジャーズ』シリーズなどで共演してきた間柄であり、本作では“旧時代を守る土方”と“新時代を創る高杉”として対峙。時代を超えた関係性の変化と緊張感あるドラマが見どころとなる。
北村は「土方たちの前に掴みどころのない異物として立ちはだかり『これをぶっ壊してしまえばいいんだな』と思えた」と語り、「高杉晋作は言葉や思考で世の中を動かす“怪物”のような存在。その魅力が伝わればうれしい」とコメントしている。
またプロデューサーの森井輝は、北村について「常識外の“GOD・高杉晋作”を託せるのは彼しかいなかった」と起用理由を明かし、山田との共演についても「言葉を超えた共鳴があった」と手応えを語った。
同作は地上波放送と配信を連動させた大型プロジェクトとして展開されており、“京都決戦篇”は毎週金曜に最新話を更新予定。さらに2025年5月9日からはHBO Maxで世界配信も予定され、100以上の国と地域で展開される。幕末の志士たちの信念と衝突を描く“ジャパニーズ・ソードアクション”として、国内外での反響が期待される。
【別カット】かっこいい！クールな表情の山田裕貴＆中島健人
本作は、橋本エイジが作画、梅村真也が原作を手がけた人気コミックを初実写化した作品。幕末の京都を舞台に、新撰組の志士たちの激しくも熱い生き様を描く。主人公・土方歳三を山田が演じ、鈴木伸之、中村蒼、細田佳央太、上杉柊平、藤原季節、杉野遥亮、柳俊太郎、宮崎秋人、岩永ひひおらが新撰組隊士として出演。さらに中島健人、松本潤、綾野剛ら豪華キャストが脇を固める。
山田と北村は映画『東京リベンジャーズ』シリーズなどで共演してきた間柄であり、本作では“旧時代を守る土方”と“新時代を創る高杉”として対峙。時代を超えた関係性の変化と緊張感あるドラマが見どころとなる。
北村は「土方たちの前に掴みどころのない異物として立ちはだかり『これをぶっ壊してしまえばいいんだな』と思えた」と語り、「高杉晋作は言葉や思考で世の中を動かす“怪物”のような存在。その魅力が伝わればうれしい」とコメントしている。
またプロデューサーの森井輝は、北村について「常識外の“GOD・高杉晋作”を託せるのは彼しかいなかった」と起用理由を明かし、山田との共演についても「言葉を超えた共鳴があった」と手応えを語った。
同作は地上波放送と配信を連動させた大型プロジェクトとして展開されており、“京都決戦篇”は毎週金曜に最新話を更新予定。さらに2025年5月9日からはHBO Maxで世界配信も予定され、100以上の国と地域で展開される。幕末の志士たちの信念と衝突を描く“ジャパニーズ・ソードアクション”として、国内外での反響が期待される。