◇セ・リーグ DeNA2―3ヤクルト（2026年3月27日 横浜）

プロ野球は27日、セ、パ両リーグの公式戦がナイター6試合で開幕。DeNAはヤクルトに2―3で敗れた。相川亮二新監督（49）の初勝利はおあずけとなった。

相川監督が1番に据えた牧が躍動した。公式戦で初めて1番に入った牧は初回、ヤクルト先発・吉村の初球、151キロ直球を右中間席に運んだ。球団では、1961年の4月8日の広島戦で近藤昭仁が放って以来、65年ぶりとなる開幕先頭打者アーチとなった。2点を追う6回には先頭で左越え二塁打を放ち、無死一、三塁から宮崎の二ゴロの間に生還した。

雨が強くなった終盤のピンチを救援陣がしのいで、1点差のまま迎えた9回。先頭打者が四球で出塁すると、蝦名が投前へ犠打を決めて1死二塁。しかし、代打・度会が見逃し三振、代打・九鬼も空振り三振に倒れ、あと1点が届かなかった。

ベンチから声を出し続けた相川監督の試合後の声はかすれていた。「やっぱり難しいなと。1点取っていく、1点守っていくっていうことが、まあ改めてですけど難しい。勝つということが難しいなと感じました」と話した。ただ、1番の牧が活躍したことには「ほんとに勢いもそうですし、まあ出塁っていうとこも含めて、彼が1番でスタートした。そして最高の結果を牧自身が出してくれた。このままいいスタートを切って、今後にね、また繋げてくれればなと。明日以降につなげてほしい」と願った。

開幕戦は筒香がベンチ外となった。相川監督は「今日の状態というかね、ここまでの体の上ずみというか。しばらくやっぱり、動きというか、しっかりとした練習の担保っていうのをできてないっていうところで、そういう判断に僕はしました」と語った。

筒香は20日の西武戦で空振りした際に上半身の違和感を訴えていた。別メニュー調整を経て、25日から全体練習に参加していた。