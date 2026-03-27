◆卓球 ▽ノジマＴリーグ 男子プレーオフ決勝（２７日、東京・代々木第二体育館）

プレーオフ（ＰＯ）男子決勝が行われ、レギュラーシーズン（ＲＳ）１位の木下マイスター東京（東京）が、２季ぶり５度目の優勝を果たした。ＲＳ２位の金沢ポート（金沢）は０―３で敗れ、初制覇はならなかった。

優勝を逃した金沢の西東輝社長兼監督は会見で「残念な結果に終わってしまった。ただ、卓球の聖地といわれる代々木第二体育館で２４００人を超える大応援合戦の中、素晴らしい環境で、できたことに感謝しています」と涙ながらに語った。

３季目で初のＰＯ進出、決勝の舞台に立ち「１年目は全敗でもいい、応援していただけるチームをつくろうと思っていた。その中で震災を体験して、家がなくなった、家族を失った、車をなくした人も私の身近にいた。２季目から応援していただけるチームから、勝って勇気づけられるチームになりたいとシフトチェンジしました。何が何でもＰＯと思っていたので、それができなければ、私は社長も務めているので、自分が自分で首を切らないといけない、辞任しようとも思った。今年はオーナーさんに勝てるチームを組んでいただいた。何が何でもＰＯが最低ラインと考えていた中で、２位という結果に安どしている部分もあった。ただ、我々はプレーオフが最低限と言っていたので、最後は何が何でも優勝を狙っている木下マイスター東京さんとの差だと思った」と話した。