◇セ・リーグ 広島6―5中日（2026年3月27日 マツダスタジアム）

広島が中日との開幕戦にサヨナラ勝ちした。4点ビハインドの9回に代打・モンテロの適時打と「1番・中堅」で出場のドラフト1位・平川蓮外野手（21＝仙台大）のプロ初安打となる左翼線二塁打で同点。延長10回に「8番・遊撃」で出たドラフト3位・勝田成内野手（22＝近大）が右翼線に劇的なサヨナラ打を放った。

開幕戦のお立ち台は新人2人が登場した。プロ初安打が劇的なサヨナラ打となった勝田は「うれしいです！」と絶叫。「チャンスで2度凡退していたので、三度目の正直で気合入れて打席に立ちました。大観衆の前での野球は初めてだったので楽しくできました」と笑顔がはじけた。

同点打の平川は「サイコーです！」と第一声。続けて「練習試合から開幕の気分だったので、あまり気持ちは変わらなかった。（9回は）打席に入る前に（佐々木）泰さんと秋山さんにバットを持ってもらったので、打てるぞと思って打ちました。最初、一塁を踏み外してしまって、一回戻ってしまって、頭を抱えていたんですけど、次からはベースを踏んで回りたいなと思います」と話して、笑いを誘った。

この日は平川と勝田が開幕スタメンに名を連ねた。新人2人が開幕スタメンに起用されるのは球団初。平川は2点ビハインドの5回に無死三塁でも二ゴロで初打点をマークしていた。

ドラフト2位・斉藤汰直（22＝亜大）は6回にプロ初登板し1回無失点。ドラフト5位の赤木晴哉（22＝佛教大）も9回に初登板。1死しか取れずに4安打3失点と打ち込まれたが、開幕戦で新人4人がそろってデビューとなった。