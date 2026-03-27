銀座コージーコーナーのレモンスイーツ♡瀬戸内レモンでリフレッシュ

春から初夏にかけての気分転換にぴったりな、爽やかスイーツが登場♡銀座コージーコーナーから、瀬戸内レモンを使った限定ケーキが販売スタートしました。ほどよい酸味とすがすがしい香りが広がるラインナップは、新生活のスタートにもぴったり。軽やかな味わいで、心もリフレッシュできる春スイーツをチェックしてみてください♪

爽やかさ際立つレモンパイ

「瀬戸内レモンのパイ」は、価格550円（税込594円）。販売期間は3月27日（金）～6月30日（火）頃。

香ばしいパイ生地にスポンジとレモンチーズカスタードを重ね、さらにレモンクリームとレモンスライスをトッピング。

ひと口ごとに瀬戸内レモンの爽やかな酸味と香りが広がり、軽やかでバランスの良い味わいが楽しめます。

ミスタードーナツ春夏メニュー登場！パイ＆涼風麺で楽しむ贅沢ごはん時間

濃厚＆さっぱりの2層チーズケーキ

「瀬戸内レモンのベイクドレアチーズ」は、価格500円（税込540円）。販売期間は販売中～7月3日（金）頃。

コクのあるベイクドチーズと、なめらかなレアチーズの2層仕立てが特徴。どちらにもレモンを練り込むことで、どこから食べてもフルーティーな酸味を感じられます。

食感の違いと爽やかな味わいを同時に楽しめる贅沢な一品です。

季節限定で楽しむ特別スイーツ

今回のレモンスイーツは、温暖な気候で育った瀬戸内レモンを使用した季節限定商品。春から初夏にかけての軽やかな気分にぴったりで、毎年楽しみにしているファンも多い人気シリーズです。

春のご褒美に爽やかなひとときを♡

レモンのすっきりとした酸味とやさしい甘さが重なり合う今回のスイーツは、気分をリフレッシュしたいときにぴったり♡

軽やかな味わいで、春のティータイムやちょっとしたご褒美時間をより特別にしてくれます。季節限定だからこそ味わえるこの爽やかさを、ぜひ楽しんでみてください♪