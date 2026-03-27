【兵庫県の人気スパ施設】「天然温泉スパ&サウナ awa awa KOBE」は海辺の開放感あふれる施設。潮風を感じる外気浴でリラックス
ハイレベルなサウナや温泉が楽しめるスーパー銭湯やスパなどの施設を、休日や仕事終わりの楽しみにしている人も少なくないはず。日々の疲れを癒すリラックスタイムは、何物にも代えがたい時間ですよね。しかし、近年では高い人気をほこる施設も多く、どこに行けばよいか迷ってしまう……そんな思いを抱えている人もいるのではないでしょうか。
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、兵庫県で人気の施設「天然温泉スパ&サウナ awa awa KOBE」です。
※2026年3月時点で、Googleクチコミが500件以上、平均評価が4.0超えの銭湯を紹介しています
「サウナの温度設定と、潮風を感じながらの外気浴が最高に気持ちいい
「併設された醸造所のクラフトビールがお風呂上がりに格別。食事処のメニューも凝っている」
「施設全体がおしゃれで清潔感があり、スタッフの接客も丁寧。」
▼アクセス
所在地：兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1丁目3-3
アクセス：阪神電鉄「春日野道」駅から徒歩約10分、阪急電車「春日野道」駅から徒歩約15分、JR「灘」駅から徒歩約20分。
▼料金
平日：1000円
土・日・祝：1200円
▼宿泊可否
宿泊：不可
(文:All About ニュース編集部)
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、兵庫県で人気の施設「天然温泉スパ&サウナ awa awa KOBE」です。
「天然温泉スパ&サウナ awa awa KOBE」は天然温泉もサウナもハイレベル神戸港の穏やかな風を感じられるサウナでは、広い空と潮風の香りに包まれる外気浴が自慢。752mの地中から湧き出す良質の天然温泉も満喫できます。館内にはクラフトビール醸造所「PAINT PALETTE BREWING」を併設し、出来立てのビールを楽しめるほか、「温泉食堂 Tabetō」では兵庫の恵みを活かした料理を堪能できます。
「天然温泉スパ&サウナ awa awa KOBE」の口コミは？「天然温泉スパ&サウナ awa awa KOBE」には以下のような口コミが寄せられています。
「サウナの温度設定と、潮風を感じながらの外気浴が最高に気持ちいい
「併設された醸造所のクラフトビールがお風呂上がりに格別。食事処のメニューも凝っている」
「施設全体がおしゃれで清潔感があり、スタッフの接客も丁寧。」
アクセス・料金情報は？ 泊まれる？
▼アクセス
所在地：兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1丁目3-3
アクセス：阪神電鉄「春日野道」駅から徒歩約10分、阪急電車「春日野道」駅から徒歩約15分、JR「灘」駅から徒歩約20分。
▼料金
平日：1000円
土・日・祝：1200円
▼宿泊可否
宿泊：不可
(文:All About ニュース編集部)