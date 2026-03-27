兵庫県には、人気の銭湯やサウナも数多く存在します。今回は、中でも特にユーザーから高い評価を数多く獲得した「天然温泉スパ&サウナ awa awa KOBE」を詳しく紹介します。（サムネイル画像：「天然温泉スパ&サウナ awa awa KOBE」公式Webサイトより）

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ハイレベルなサウナや温泉が楽しめるスーパー銭湯やスパなどの施設を、休日や仕事終わりの楽しみにしている人も少なくないはず。日々の疲れを癒すリラックスタイムは、何物にも代えがたい時間ですよね。しかし、近年では高い人気をほこる施設も多く、どこに行けばよいか迷ってしまう……そんな思いを抱えている人もいるのではないでしょうか。

そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、兵庫県で人気の施設「天然温泉スパ&サウナ awa awa KOBE」です。

※2026年3月時点で、Googleクチコミが500件以上、平均評価が4.0超えの銭湯を紹介しています

「天然温泉スパ&サウナ awa awa KOBE」は天然温泉もサウナもハイレベル

神戸港の穏やかな風を感じられるサウナでは、広い空と潮風の香りに包まれる外気浴が自慢。752mの地中から湧き出す良質の天然温泉も満喫できます。館内にはクラフトビール醸造所「PAINT PALETTE BREWING」を併設し、出来立てのビールを楽しめるほか、「温泉食堂 Tabetō」では兵庫の恵みを活かした料理を堪能できます。

「天然温泉スパ&サウナ awa awa KOBE」の口コミは？

「天然温泉スパ&サウナ awa awa KOBE」には以下のような口コミが寄せられています。

「サウナの温度設定と、潮風を感じながらの外気浴が最高に気持ちいい
「併設された醸造所のクラフトビールがお風呂上がりに格別。食事処のメニューも凝っている」
「施設全体がおしゃれで清潔感があり、スタッフの接客も丁寧。」

アクセス・料金情報は？ 泊まれる？


▼アクセス
所在地：兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1丁目3-3
アクセス：阪神電鉄「春日野道」駅から徒歩約10分、阪急電車「春日野道」駅から徒歩約15分、JR「灘」駅から徒歩約20分。

▼料金
平日：1000円
土・日・祝：1200円

▼宿泊可否
宿泊：不可
(文:All About ニュース編集部)