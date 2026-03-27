◇パ・リーグ オリックス0―10楽天（2026年3月27日 京セラD）

無念の早期KOを、オリックス・宮城は真正面から受け止めた。帰路につく前、自ら足を止めて報道陣に囲まれるのを待った。

「悪いところが全部出たかなと。なかなかこういう風に連打されるとか、たくさん点を取られるのはそう続かないことだと思う。次に向けてしっかり準備して、できることをやれれば」

いずれも自己ワーストタイの1回2/3を8失点（自責2）。落ち込む表情は見せず、淡々と取材に答え続けた。

開幕投手に内定していた山下が、11日のロッテ戦後に右肘の不調を訴えて戦線離脱。岸田監督から「うちのエース」と託され、WBCから帰国後1試合2イニングのみの実戦を経て大役へと向かった。それでも左腕は調整不足を言い訳にはせず、「体自体は全然大丈夫ですし。完全に技術不足だと思うので、自分の実力不足だと思います」と言い切った。早期降板後もベンチで戦況を見つめ続け、楽天の開幕投手・荘司から得られた反省点もあった。

「向こう（楽天）の選手全員、ゾーンに対しての振りが良かったと思いますし。ボールが続いた場面とか、甘く入ったところをしっかり捉えられた。（修正点は）どんどんゾーンに向かっていいボールを投げて、どの球種でもストライク、ファウルを取れるように。楽天の荘司さんがきょう、そういう投球だったので、そこら辺を見習えたら」

初回にマッカスカーに浴びた左翼への2点適時二塁打、2回に黒川に許した右前適時打はいずれもボール球だった。「もっと上手く広く活用できたのかなと。もっとボール（球）を使ったりとか、ストライク先行にもっていけたら変わっていたかもしれない。そこを次に向けてできたら」。修正点を明確にし、気持ちを切り替えて次戦への調整を進める。 （阪井 日向）