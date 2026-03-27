◇パ・リーグ ソフトバンク6―5日本ハム（2026年3月27日 みずほペイペイD）

昨季のパ・リーグ王者のソフトバンクは同2位の日本ハムとの打ち合いを制し、白星発進した。ソフトバンクは3本の本塁打を含む11安打で6得点、日本ハムも3本の本塁打を放ったが5得点。初回に3点を奪ったが日本ハムが逆転負けで開幕戦勝利を逃した。本紙評論家の有藤通世氏（79）が今年もパ・リーグを引っ張っていく2球団の開幕戦の戦いを分析した。

両チーム3発ずつ。派手な打ち合いのように見えるが勝負を決めたのはソフトバンクの下位打線だ。8番、9番の渋い働きだった。6回海野はスライダーを左翼線に二塁打。牧原大は初球の直球を右中間に勝ち越しの適時二塁打。エースの伊藤を沈めた。同点とされたが8回1死二塁から海野が右前打。1死一、三塁となって牧原大が右犠飛。勝利を引き寄せた。

海野は正捕手として昨年1年間を乗り切り成長した。9回、前の打席で直球をホームランにしている水谷に対して杉山に5球続けてフォークを要求するなど大胆なリードもできるようになった。序盤は制球が甘くフラフラの上沢を操縦して何とか5回4失点で切り抜けた。経験を積み守りに余裕が出た分、打撃でも貢献できるようになった。牧原大の打撃は相変わらず粘っこい。首位打者が9番に入って試合を決めるソフトバンクはやはりチーム力がある。

一方、日本ハムは主力に3発が出たのにエースで勝てなかった。本当に痛い1敗。開幕2強対決の残り2試合。出遅れないためにも最低でも1つは取りたい。（本紙評論家）