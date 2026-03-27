◆卓球 ▽ノジマＴリーグ 男子プレーオフ決勝（２７日、東京・代々木第二体育館）

プレーオフ（ＰＯ）男子決勝が東京・国立代々木第二体育館で行われ、レギュラーシーズン（ＲＳ）１位の東京が２季ぶり５度目の優勝を飾った。初優勝を狙った金沢を３―０で下し、第２試合では世界ユース選手権１９歳以下のシングルスを制した１６歳の川上流星が、相手エース・田中佑汰（２５）をフルゲームで撃破。新星の活躍で第４試合に控えたエース・松島輝空（そら、１８）を起用せずも、頂点に返り咲いた。優勝賞金１０００万円を獲得した。

１６歳の川上の雄たけびが鳴り響いた。１―０の第２試合。ＲＳの勝ち点差によるアドバンテージで前日、開示された田中の相手に相性の良さから抜てきされた。マッチポイントから田中の逆を突いた。勝利を確信すると、両手を広げて体をのけぞり「ウオォ！」と何度も絶叫。「流星」コールの中、コート脇での勝者インタビューで「とてもうれしいのと、めちゃくちゃ疲れました」とはにかんだ。

新潟・村上市出身で神奈川・星槎国際高横浜の１年生。父の影響で４歳から卓球を始め、ＪＯＣエリートアカデミーを経て１３歳だった２３年から木下マイスター東京の下部組織木下アカデミーに入門。昨年１１月にＴリーグデビューしたばかり。強烈なフォアハンドドライブを武器に、世界ユース選手権１９歳以下のシングルスで初優勝した逸材だ。

１月の全日本選手権はジュニアを初制覇し、一般で８強と躍進。「五輪や世界選手権で絶対に金メダルを取るという気持ちを持って、頑張っている」と話した。中国の世界ランク１位・王楚欽（おう・そきん）に憧れを抱く次世代エース候補が、Ｔリーグから世界へ羽ばたく。（宮下 京香）

◆木下マイスター東京 １８年度のリーグ発足に合わせて新設。チーム名の由来は、ドイツ語で巨匠や名人を表す「マイスター」から命名。シンボルカラーでもあるグリーンをチームカラーとし、誠実さや威厳をイメージする青と合わせ、力強さや信頼感を表現。王凱監督代行。主将は田添健汰（３０）。本拠地は神奈川県。

◆大会方式 レギュラーシーズン（ＲＳ）で５回戦総当たりの２５試合を実施し、成績上位３チームがプレーオフ（ＰＯ）に進出。２位と３位による準決勝で勝者が１位と決勝で対戦。シングルス（単）３試合、ダブルス（複）１試合の団体戦で、第１試合に複、第２〜４試合に単を実施。２勝２敗で並んだ場合は、第５試合で１ゲーム先取の延長戦（ビクトリーマッチ＝ＶＭ）を行う。