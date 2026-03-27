プロ野球が２７日に開幕し、セ・パ６試合が行われた。各試合では３月のＷＢＣで日本代表として奮闘した選手も多く出場。激闘から短い調整期間で好結果を出した選手、悔しい結果に終わった選手さまざまだった。

侍ジャパンメンバーで開幕戦に最も多くの選手が出場したのはソフトバンク。ＷＢＣでは不振だった近藤は日本ハム・伊藤から一発を放つなど、さすがの打撃技術を見せた。周東は無安打だったが、牧原大は決勝犠飛を含む２打点。松本裕は無失点リリーフで勝利投手となった。

侍戦士３人が並ぶソフトバンク打線と対戦した伊藤は、６回途中５失点で勝敗つかず。負け投手となったのは台湾代表の古林睿煬だった。

阪神勢も３人がスタメン出場。森下が３安打と気を吐いた一方で、４番の佐藤輝は４打数無安打に終わった。

無念のＫＯとなったのがオリックスの宮城。自責点は２ながら、楽天に２回途中８安打を許し、８失点で降板。難しい調整の中で結果を残せなかった。

メジャーではドジャース・山本が６回２失点で勝利投手となり、大谷も１安打３出塁で勝利に貢献。ホワイトソックス・村上はメジャー１号を放って最高峰で通用する打力を示した。

主なＮＰＢのＷＢＣ侍ジャパンメンバーの結果は以下。

▼野手

牧（ＤｅＮＡ） ４打数２安打１本塁打

森 下（阪神） ４打数３安打

佐藤輝（阪神） ４打数無安打

近 藤（ソフトバンク） ３打数１安打１本塁打

牧原大（ソフトバンク） ３打数１安打

源 田（西武） ３打数１安打

▼投手

伊 藤（日本ハム） ６回途中５失点

宮 城（オリックス） ２回途中８失点

松本裕（ソフトバンク） １回無失点