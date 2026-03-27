◆パ・リーグ ソフトバンク６―５日本ハム（２７日・みずほＰａｙＰａｙ）

日本ハムの伊藤大海投手が、６回途中９安打５失点、４奪三振で降板。負け投手とはならなかったが、リードを守れず「ちょっと打たれすぎというのはありますけど、要所要所で甘く入ったところをしっかり捉えられた」と振り返った。

初回に清宮幸と万波の一発で３点のリードをもらったが、２回１死一塁から栗原に左中間への２ランを浴び、１点差とされた。

さらに３回には、ＷＢＣでチームメートだった近藤に同点の右越えソロを被弾。田宮の適時打で勝ち越した直後の４回には、先頭の山川に左翼席に運ばれる同点ソロを許し、計３発を浴びた。

それでも、味方の野選でピンチが広がった４回２死一、二塁では周東を見逃し三振。５回２死一塁でも山川を１４９キロの真っすぐで空振り三振に仕留めるなど、らしさものぞかせた。しかし６回、２死走者なしから海野、牧原大に連続二塁打を浴び、この試合初めてリードを奪われたところでマウンドを降りた。

ＷＢＣから帰国し、約１０日間での調整。「日に日によくなってきてるというか、戻りつつはあるのかなと。僕がしっかり抑えていたら、勝ち切れたゲームではあると思うんで、そこは申し訳ないんですけど。長いシーズンなんで、ここから２０何登板しっかりいいピッチングできるように、準備していきたい」と話していた。