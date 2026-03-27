◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―１阪神（２７日・東京ドーム）

巨人・田中瑛斗投手（２６）が開幕戦でプロ初セーブをマークした。９回に登場し、無死一塁から「理想の打球」と４番・佐藤をシュートで遊ゴロ併殺。「１２球団で一番イヤな打線」と警戒する阪神の中軸を封じきった。

開幕投手はドラ１の竹丸。プロ初先発で６回１失点と最高の投球を見せていた。初勝利の命運を握った最終回のマウンド。「やらかせねぇなって。絶対ここはゼロで抑える。タケちゃんの勝ちは絶対消さない。そう思ってました。絶対やらかせないシチュエーションだったので、最高です」。プロ９年目の苦労人がルーキーの白星を必死で守った。

ＷＢＣに出場していた守護神のマルティネス、セットアッパーの大勢がともに不在という危機で“代魔神”の役目を果たした。「大勢、ライデルが居ないのは多分ファンの方々も不安要素ではあると思うので。そこを少しでも『僕たちがいれば大丈夫』って気持ちにできるかが大事だと思う。そこは今日、ちょっと頑張れたんじゃないかなと思います」。魂の５球が開幕白星発進につながった。