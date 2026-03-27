漫才コンビ「かつみさゆり」のさゆり（56）が27日、自身のインスタグラムを更新。かつみ（63）との結婚記念日を報告した。

さゆりは「今日 結婚30周年 真珠婚迎える事ができましたぁ〜」と報告し婚礼写真や結婚式の写真などを披露。

「30年前の今日 借金がいっぱいで結婚式なんて出来ると思ってなかった私達に吉本と日航ホテルがコラボして『結婚でんねん』というの始めるからモデルケースで式するか？って言って頂いて 夢にも思ってなかった結婚式を しかも！吉本総出でやって頂きましたぁ〜」と回顧した。

総勢600人が参列する豪華な結婚式を行ったといい「文枝師匠が仲人して下さり特番のようなメンバーの皆様に祝って頂いて 幸せで幸せで有り難くて 大荒れの海を大航海中の日々に夢のような1日をプレゼントして頂きました〜今でも夢だったのかなって思っちゃいます」と振り返りながら「その後 勝手にタダで式させて頂いた〜って思ってたらびっくりな金額の請求書がきてひっくり返るの巻〜」と明かした。

かつみとの30年については「面白いほどアホエピソード満載の怒涛の人生 打たれるたびに強くなる鉄のようにカッチカチの絆が仕上がりましたぁ〜」「付き合い始めたとき 沈むなら一緒に沈んであげようって思って乗り込んだ船だったけど 30年航海続けられてます〜」とつづり、節目を喜び感謝した。