B&ZAIの本郄克樹さん（27）が、早稲田大学大学院創造理工学研究科の博士課程を修了し、STARTO ENTERTAINMENT所属タレントとして、初の博士号を取得しました。

本郄さんは、2017年に早稲田大学創造理工学部に入学。2021年に同大学を卒業し、早稲田大学大学院創造理工学研究科へと進みました。2023年には修士課程を修了し、博士課程へ進学。学部から9年間で、最短年数ストレートでの博士号取得となりました。

授与式を終えて学位記を手にした本郄さんは「決して順調だったわけではなくて」と話し、「親にも教授にも僕にはちょっとやっぱり博士は取れないと。それこそいろんな先輩方が博士を途中で挫折しているのも、心が折れてしまっているのも見ているので、僕も無理かもなと思っていた」と当時の心境を振り返りました。

そんななか、研究業績が決まったのは1年半くらい前。最後に研究業績の要件を満たしたのは主演舞台のタイミングだそうで、「僕の専門分野であるオペレーションズ・リサーチというところの題材を扱った舞台の前日に、国際論文誌への掲載が決まって、それでなんとか最短年数でいくことができるという奇跡が起きて、運命を感じています」と語りました。

■事務所の先輩 阿部亮平さんとのエピソード

博士号を取ろうと思ったきっかけを聞かれた本郄さんは、尊敬する先輩であるSnow Manの阿部亮平さん（32）に「どうして院に行ったのかという理由を聞いた時に、僕も道を広げるという意味で院に行く選択肢がある」と感じたと話し、「両親や教授からも“じゃあ博士課程に行ってみたらどうか”」と背中を押されたことを明かしました。

また、励まされた言葉について聞かれると、阿部さんから「“克樹の方が頭がいいんだからできるよ”とかそういう素晴らしい言葉を言ってくださって、自己肯定感上がるし頑張ろうみたいな感じで頑張れた」と話しました。

さらに、阿部さんに博士号取得を報告したと話し、「“アイドルとして博士号を取るということは、自分で決めたことだから自分をねぎらってあげて”という言葉と同時に、“早くデビューして、おすしに連れて行って”といわれました」と笑みを浮かべました。