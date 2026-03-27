フリーアナウンサー羽鳥慎一（55）が27日、キャスターをテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。開幕戦でメジャー初本塁打を放ったホワイトソックス村上宗隆内野手についてコメントした。

村上はブルワーズ戦に「6番一塁」でスタメン出場し、デビュー戦で豪快な初アーチ。一方でチームは14対2で大敗となった。この結果について松岡朱里アナウンサーが「開幕デビュー戦を見事な初ホームランで飾りました。なお、試合は2対14でホワイトソックスが敗れています」と読み上げた。

羽鳥は「『なおエンゼルスは』ってよく言いましたけども、今回は『なおホワイトソックスは』」と、大谷翔平がエンゼルス在籍時、大谷が活躍しながらチームが負ける状況を示すネット用語として「なおエ」が話題になったことに絡めてコメント。続けて「ホワイトソックスはここ数年あまりよろしくないんですよね、チームが」とコメンテーターの長嶋一茂に話題を振った。

一茂は「でも本人はホッとしたね、開幕戦でね。どうなるかと思ってたけど。このまま波に乗っていってほしいけどね」と期待。元同局社員玉川徹氏も「なんか非常にスムーズですよね。これは入るなって素人でも分かります」と村上の本塁打に賛辞を送った。