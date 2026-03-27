PK判定は不運も広島3連敗、ガウル監督「正直言葉がない」「いい試合をして勝てないというのは違う原因も」
[3.27 J1百年構想リーグWEST第5節 神戸2-1広島 ノエスタ]
ヴィッセル神戸が劇的な逆転勝ちでJ1百年構想リーグWESTの首位に立ったのに対し、サンフレッチェ広島は3連敗となった。
昨季まで率いたミヒャエル・スキッベ監督が率いる神戸に逆転負けした。ただチャンスがなかったわけではなく、後半4分にFW木下康介のゴールで先制。しかし同16分の木下のゴールはオフサイドで取り消しなり、同39分には不運なPK判定から失点した。
DAZNのインタビューに答えたバルトシュ・ガウル監督も難しい表情を浮かべ、「結果については残念な試合になった。結果以上に内容の部分で残念な部分がいくつかあった」と言葉を選ぶようにして話すと、「後半もたくさんチャンスを作った中で、オフサイドのゴールがあったが、その辺は許容できる。ただPKの場面は正直、言葉がない。これだけいい試合をして勝てないというのは、違う原因もあるんじゃないかと思う」と語気を強めた。
ヴィッセル神戸が劇的な逆転勝ちでJ1百年構想リーグWESTの首位に立ったのに対し、サンフレッチェ広島は3連敗となった。
昨季まで率いたミヒャエル・スキッベ監督が率いる神戸に逆転負けした。ただチャンスがなかったわけではなく、後半4分にFW木下康介のゴールで先制。しかし同16分の木下のゴールはオフサイドで取り消しなり、同39分には不運なPK判定から失点した。