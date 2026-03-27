10回広島2死一、二塁、勝田が右翼線にプロ初安打となるサヨナラ打を放つ。捕手石伊＝マツダ

広島がサヨナラ勝ち。1―5の九回にモンテロの2点適時打、平川の2点二塁打で追い付き、延長十回に勝田の適時打で勝ち越した。中日は先発柳が6回1失点と好投も報われず。九回に4番手で登板したアブレウが乱調だった。