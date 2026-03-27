ニューストップ > スポーツニュース > 広6―5中（27日） 広島が延長十回にサヨナラ 広6―5中（27日） 広島が延長十回にサヨナラ 広6―5中（27日） 広島が延長十回にサヨナラ 2026年3月27日 23時2分 共同通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ 10回広島2死一、二塁、勝田が右翼線にプロ初安打となるサヨナラ打を放つ。捕手石伊＝マツダ 広島がサヨナラ勝ち。1―5の九回にモンテロの2点適時打、平川の2点二塁打で追い付き、延長十回に勝田の適時打で勝ち越した。中日は先発柳が6回1失点と好投も報われず。九回に4番手で登板したアブレウが乱調だった。10回、プロ初安打となるサヨナラ打を放ち喜ぶ広島・勝田（中央）＝マツダ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ソフトバンクが開幕星！両チーム合計6発の空中戦制す 小久保監督「すごい試合。今年もまたホークスと日本ハムの戦いが面白いと思ってもらえる展開だった」 プロ野球、シーズン開幕 日本一ソフトバンクが白星発進 ヤクルト・池山監督「いやあ、しびれるね」と第一声 九回薄氷の逃げ切りで就任初勝利「最後はもう神頼みで。お願いしますって目をつぶったら終わってました」と興奮