開幕戦ではＷＢＣに出場した投手に苦しい投球が相次いだ。

日本代表「侍ジャパン」のメンバーで、開幕投手を務めたオリックス・宮城大弥投手、日本ハム・伊藤大海投手は厳しい結果に終わった。宮城は自己ワーストタイ１回２／３で８失点ＫＯ。楽天打線に対して初回に１死二、三塁のピンチから楽天４番のマッカスカーに先制２点適時二塁打を許すと、二回には味方の失策も絡み２死満塁から３番ボイトに２点適時二塁打、さらに４番マッカスカーにもフェンス直撃の２点適時二塁打を浴び、さらに５番黒川、６番浅村にも適時打を浴びたところで交代となった。

伊藤はソフトバンク打線に前に５回２／３で９安打５失点でＫＯ。初回に３点の援護をもらいながら、二回に栗原に２ラン、三回には近藤にソロを浴びて同点に。１点を勝ち越した直後の四回にも山川の同点ソロを被弾した。六回は２死から牧原大の適時打で勝ち越しを許して降板した。

また、台湾代表だった日本ハム・古林睿煬は八回登板し決勝点を献上。中日のドミニカ代表、アブレウが九回に登板し４失点。同点に追いつかれるなど、受難が相次いだ。

ＳＮＳなどでは「やっぱりＷＢＣ闘った投手が開幕戦で先発するのは難しいのよね」、「調整難しいんやな」、「ＷＢＣに出た投手がことごとく」と心配の声が上がった。