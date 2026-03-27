テレビプロデューサー・佐久間宣行氏が２５日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「佐久間宣行のＮＯＢＲＯＣＫ ＴＶ」を更新。ゲストのキングコング・西野亮廣がドッキリ企画「【ガンギマリ】キングコング西野が夢の話を聞いてイきたいだけのプペルオーディションドッキリ」に挑んだ。

進行したのは、西野が夢の話でキマりたいだけドッキリ。夢の話を打ち明けられる度に尋常じゃないトランス状態に入ってしまう西野に対する若手女性タレントたちのリアクションを観察する。

現在、絵本作家、映画・舞台プロデューサーなど多岐に渡って活躍する西野だが、この日は人気芸人としてのスキルを存分に発揮。

視聴者からは「一番芸人っぽくないとかいじられてる西野が、ノブロック史上類稀なるカロリーの高い企画やってておもろい」「シンプルに芸人としての能力高い」「出演者が全員被害者なのおもろすぎる」「こんなに笑わせてもらったからお礼にプペル見に行きたい」「その日、人類は思い出した。西野亮廣は芸人であると言うことを。」などの絶賛コメントが次々と寄せられていた。