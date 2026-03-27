MA55IVE THE RAMPAGEが、初の日本武道館公演＜MA55IVE UNION at 日本武道館＞を6月10日に開催することが決定した。

このニュースは、3月27日に愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)で行われたTHE RAMPAGEの全国ツアー＜THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “(R)MPG”＞のMC内で映像と共に発表となった。

発表直後のMCでYAMASHO(山本彰吾)は「昨年、めちゃくちゃゲストがいるアルバムを作ってツアーを回ったんですけど、絶対大きなところでライブをやった時に、みんなに来てもらうんだと思って、ドーベルさんだけだったんですよ」と昨年のライブを回顧。続けて、「EMPIRE CODEに関わったすべての、そしてプラスアルファでやばい発表もあると思うんですけど、武道館をMA55IVE UNIONの第1終着地点として、これからMA55IVEという物語を繋げていくための大事な1歩になるので遊びに来て欲しいなと思います。MA55IVE武道館きてくれますかー？」と会場に呼びかけ、大きな歓声が上がった。

昨年発表した「MA55IVE UNION」プロジェクトは、MA55IVEと異なる才能やエネルギーが融合して連合となり、新たな音楽やカルチャーを生み出していくプロジェクト。既存の枠にとらわれない表現を掲げ、これまでの活動で培ってきたスタイルをベースに、さらなる進化と拡張を目指している。

昨年9月に発売したアルバム『EMPIRE CODE』は、信頼する仲間たちと、“特別な場所”でverseを蹴る未来に向けた第一歩であり、5人の信念と美学を貫いていくための“設計図”といえる作品。AK-69をはじめ、DOBERMAN INFINTYやCrystal Kay、SKRYUら、多彩なアーティストが参加している。

音で繋がり、そのスタイルで証明してきたMA55IVE。5人が掲げる“UNION”がどのような形で実現されるのか、1stフェーズの集大成ともいえる日本武道館公演に期待が高まる。

チケットは、4月6日15時から4月12日23時までTHE RAMPAGE OFFICIAL FAN CLUB・THE RAMPAGE GLOBAL OFFICIAL FAN CLUBにて先行抽選予約が決定。その他チケット詳細は後日発表となる。