ロックバンド・Redhair Rosy（読み：レッドヘアーローシー）が念願の初ワンマンライブで、メジャーデビュー決定の発表を行なった。

本日3月27日大阪・梅田QUATTROで開催された＜Redhair Rosy 1st ONE MAN LIVE『turn red』＞が大盛況で終了し、メジャーデビューの発表、そして終演後にはエンドロールの中で、初となるアニメ作品のオープニングテーマのタイアップ、そしてファン待望のライブツアーの開催が決定と盛りだくさんの告知が行われた。

ステージ上でRyosei（Vo）はメジャーデビューについて「俺らは絶対に良い曲を作るし、もっともっと良いステージをつくる。まだ満足していない。今日が始まりの日！」と語っており、バンドが更に飛躍していく期待感を感じさせた。

オープニングテーマを務めるアニメは7月5日より放送開始となるTVアニメ『世界最強の後衛〜迷宮国の新人探索者〜』。この作品の為に書き下ろした新曲「license」も配信リリースが決定しているが、配信日はまだ未定となっている。

さらに、今冬1st メジャーアルバム『MCFDN』のリリースも決定となった。前身バンドであるthe McFaddinを彷彿とさせるタイトルとなっており、こちらもファン必見だ。バンド初のライブツアーは＜Wasting on my love tour 2026＞と銘打たれている。