◇プロ野球セ・リーグ 広島6×-5中日(27日、マツダスタジアム)

中日が広島に大逆転負けで開幕戦黒星スタートとなりました。

初回、1アウトから3連打で満塁としますが、後続倒れて無得点。それでも2回は先頭の石伊雄太選手が二塁打を放つと、続く村松開人選手がタイムリー三塁打を放ち、先制に成功します。さらに1アウト3塁からカリステ選手がセンターへのタイムリーを放ち、床田寛樹投手から2点を奪いました。

援護を受けた柳裕也投手は、3回に2本の安打を浴びますが、平川蓮選手、中村奨成選手と2者連続三振。4回も2本の安打に四球で2アウト満塁としますが、勝田成選手をチェンジアップで内野ゴロに打ち取ります。5回は先頭の秋山翔吾選手に三塁打を許すと、続く平川選手の内野ゴロの間に失点。2アウトから得点圏にランナーを背負いますが、4番の佐々木泰選手を三振に仕留め、2点目は与えません。6回は打者3人で抑え、6回91球、6安打、5奪三振、1失点と試合をつくりました。

追加点が欲しい打線は、6回から3イニング連続得点圏にランナーを置くもあと一本が出ず。2回の得点以降、6回で2桁安打を超えるもスコアボードにゼロが並びます。それでも9回は新人の赤木晴哉投手を攻めて、福永裕基選手のタイムリーや石伊選手のタイムリーで3得点。待望の追加点をあげます。

4点差の9回はアブレウ投手がマウンドへ。ところが1アウト満塁から代打のモンテロ選手にタイムリーヒットを許し、2点差に迫られると、1番の平川蓮選手にはレフト線に落ちるヒットで外野ももたつく間に一気に2人がホームイン。4点差を追いつかれます。

延長10回は勝野昌慶投手がドラフト3位ルーキーの勝田成選手にサヨナラタイムリーを浴び、力尽きました。

開幕スタメンマスクの石伊選手が4安打2打点の活躍を見せるなど、チームは17安打も5得点。試合を優位に進めながらも、悪夢のサヨナラ負けです。