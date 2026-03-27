「見当もつかない」読むのが難しいと思う“奈良県の駅”ランキング1位が難解すぎる！【2026年調査】
All About ニュース編集部は2026年3月12〜13日、全国の20〜60代の男女250人を対象に「読むのが難しい駅名」に関するアンケート調査を実施しました。
今回は、「奈良県の駅」にスポットを当てたランキングを紹介。それでは、「読むのが難しいと思う奈良県の駅」ランキングの結果を見ていきましょう。
【10位までの全ランキング結果を見る】
駅舎は、明治31年（1898年）に建てられた歴史を誇り、木造平屋でいまも当時の姿をとどめています。歴史を誇る木造駅舎をホテルに改修する計画が進み、注目を集めている駅です。
回答者からは、「ぱっと見で読みの候補が頭に浮かばない漢字だった」（30代女性／福井県）、「日常生活で使用したことのない漢字が含まれている」（20代女性／東京都）、「『櫟』という漢字を知らず読み方が想像できない」（50代女性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
天皇家の畝傍御陵参拝のために造られた駅で、重厚な寺社風の木造駅舎が特徴。開業当初「畝傍駅」の周辺は、井戸ノ辻から西に町役場、警察署、銀行、旅館が立ち並ぶなどにぎやかになったそうです。参拝する皇族のために駅舎内には貴賓室が設けらるなど、特別な駅として存在します。
回答者からは、「両方とも見たことがない漢字で読めない」（40代男性／東京都）、「初めてみる漢字が含まれているから」（40代女性／愛媛県）、「こう読むだろうなという見当もつかない」（30代女性／山口県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:ゆるま 小林)
今回は、「奈良県の駅」にスポットを当てたランキングを紹介。それでは、「読むのが難しいと思う奈良県の駅」ランキングの結果を見ていきましょう。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：櫟本／87票2位は「櫟本」でした。天理市にあるJR西日本・桜井線の駅で、「いちのもと」と読みます。「櫟本」の駅名は、かつてこの地に天狗の住む櫟（イチイ）の巨木があったことに由来しているそうです。
回答者からは、「ぱっと見で読みの候補が頭に浮かばない漢字だった」（30代女性／福井県）、「日常生活で使用したことのない漢字が含まれている」（20代女性／東京都）、「『櫟』という漢字を知らず読み方が想像できない」（50代女性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
1位：畝傍／96票1位は「畝傍」でした。橿原市にある、奈良駅から高田駅を結ぶ桜井線の駅で「うねび」と読みます。
天皇家の畝傍御陵参拝のために造られた駅で、重厚な寺社風の木造駅舎が特徴。開業当初「畝傍駅」の周辺は、井戸ノ辻から西に町役場、警察署、銀行、旅館が立ち並ぶなどにぎやかになったそうです。参拝する皇族のために駅舎内には貴賓室が設けらるなど、特別な駅として存在します。
回答者からは、「両方とも見たことがない漢字で読めない」（40代男性／東京都）、「初めてみる漢字が含まれているから」（40代女性／愛媛県）、「こう読むだろうなという見当もつかない」（30代女性／山口県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:ゆるま 小林)