「やってしまった……と思いました」46歳女性が“リボ払い”で経験した手痛い失敗【FPがポイント解説】
ピッとかざすだけでスムーズに会計が終わったり、利用金額に応じてポイントやマイルが還元されたりするクレジットカードは、便利な支払い方法の1つです。しかし、計画的に使わないと思わぬ損をしてしまうことも……。
All About編集部は全国10〜70代の250人を対象に「クレジットカードの利用」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、宮城県に住む46歳女性の失敗談を紹介しながら、クレジットカード利用時の注意点などについて、ファイナンシャルプランナーでAll About 家計簿・家計管理ガイドの二宮清子さんが解説します。
【「節約で削ってはいけない」3つの出費】を見る
・居住地：宮城県
・年齢：46歳
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：パート・アルバイト
・職業：理学療法士
女性はクレジットカードの「リボ払い」で血の気の引く失敗をしたといいます。
「ポイント還元の言葉に乗せられて、10万円近い金額を月5000円のリボ払いに変更したのですが……明細をよく確認してみるとすごい手数料が取られていて、請求額が想像以上に増えてしまいました。やってしまった……と思いました」
その後女性は、積み立てていた保険を取り崩して、残高を繰り上げ返済したそう。
失敗した過去の自分にアドバイスを送るなら何と伝えるかと聞くと、「カードは未来の借金。よく考えて。の一言です。クレカにどんぶり勘定は良くないと学びました」と回答しました。
ポイント還元の魅力に引かれてしまう気持ちは多くの人が共感できるものですが、手数料がかかってしまえば、そのお得感は大きく損なわれてしまいます。結果として家計に大きな負担を与えてしまうこともあり、「仕組みを知ること」の大切さを改めて感じるエピソードです。
▼リボ払いの注意点
リボ払いは実質年率が高く、支払総額が増えやすいのが特徴です。また、毎月の支払額が一定でも元金が減りにくく、気付かないうちに返済が長期化してしまうリスクもあります。こうした点からも、利用する際は十分な理解と慎重な判断が必要です。
▼クレジットカードを賢く利用するには
クレジットカードはとても便利なツールですが、筆者は、「一括払いのみ」とルールを決めて使うことが賢い使い方だと考えています。利息のかからない範囲で利用し、支出をしっかり把握しながらポイントを上手に活用すれば、家計の味方になります。「便利さ」と「お得さ」を両立させるためにも、賢く使っていきたいですね。
【二宮清子プロフィール】
家計管理や節約を軸に、生活に寄り添った提案を行うファイナンシャルプランナー。家庭科の教師としての勤務経験があり、赤字家計を脱出した自分の体験から、ユーザー目線でのアイデアを発信している。All About 家計簿・家計管理ガイド。
＜調査概要＞
クレジットカードの利用に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施期間：2026年3月4〜5日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：73人、女性：173人、回答しない：4人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:二宮 清子)
All About編集部は全国10〜70代の250人を対象に「クレジットカードの利用」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、宮城県に住む46歳女性の失敗談を紹介しながら、クレジットカード利用時の注意点などについて、ファイナンシャルプランナーでAll About 家計簿・家計管理ガイドの二宮清子さんが解説します。
やってしまった……【回答者プロフィール】
・居住地：宮城県
・年齢：46歳
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：パート・アルバイト
・職業：理学療法士
女性はクレジットカードの「リボ払い」で血の気の引く失敗をしたといいます。
「ポイント還元の言葉に乗せられて、10万円近い金額を月5000円のリボ払いに変更したのですが……明細をよく確認してみるとすごい手数料が取られていて、請求額が想像以上に増えてしまいました。やってしまった……と思いました」
その後女性は、積み立てていた保険を取り崩して、残高を繰り上げ返済したそう。
失敗した過去の自分にアドバイスを送るなら何と伝えるかと聞くと、「カードは未来の借金。よく考えて。の一言です。クレカにどんぶり勘定は良くないと学びました」と回答しました。
仕組みを知ることが大切二宮：今回のエピソードは、「便利さ」や「お得さ」に目が向く一方で、リボ払いの仕組みや実質年率の高さを十分に理解しないまま利用してしまった点が印象的でした。
ポイント還元の魅力に引かれてしまう気持ちは多くの人が共感できるものですが、手数料がかかってしまえば、そのお得感は大きく損なわれてしまいます。結果として家計に大きな負担を与えてしまうこともあり、「仕組みを知ること」の大切さを改めて感じるエピソードです。
▼リボ払いの注意点
リボ払いは実質年率が高く、支払総額が増えやすいのが特徴です。また、毎月の支払額が一定でも元金が減りにくく、気付かないうちに返済が長期化してしまうリスクもあります。こうした点からも、利用する際は十分な理解と慎重な判断が必要です。
▼クレジットカードを賢く利用するには
クレジットカードはとても便利なツールですが、筆者は、「一括払いのみ」とルールを決めて使うことが賢い使い方だと考えています。利息のかからない範囲で利用し、支出をしっかり把握しながらポイントを上手に活用すれば、家計の味方になります。「便利さ」と「お得さ」を両立させるためにも、賢く使っていきたいですね。
【二宮清子プロフィール】
家計管理や節約を軸に、生活に寄り添った提案を行うファイナンシャルプランナー。家庭科の教師としての勤務経験があり、赤字家計を脱出した自分の体験から、ユーザー目線でのアイデアを発信している。All About 家計簿・家計管理ガイド。
＜調査概要＞
クレジットカードの利用に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施期間：2026年3月4〜5日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：73人、女性：173人、回答しない：4人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:二宮 清子)