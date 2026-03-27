「美貌が世界にバレてしまう!!」金爆メンバー、女装姿に反響！ 「奇跡の一枚」「美の暴力で殺す気？」
ゴールデンボンバー・喜矢武豊さんのスタッフ公式アカウントは3月27日、投稿を更新。喜矢武さんの女装ショットを公開し、反響が寄せられました。
【写真】喜矢武豊の女装姿
コメントでは「あの、本当にありがとうございます」「どこのアイドルの子って思ってたら」「おめめハートでかわいい」「美人すぎてズルい」「まさに奇跡の一枚」「可愛い可愛い可愛い」「美貌が世界にバレてしまう!!」「美の暴力で殺す気？」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
【写真】喜矢武豊の女装姿
「どこのアイドルの子って思ってたら」同アカウントは「2026年2月月刊ボンバーのオフショットです」とつづり、2枚の写真を投稿。喜矢武さんの女装ショットです。喜矢武さんは黒髪ボブのヘアスタイルにセーラー服を着用していますが、とてもよく似合っています。また、1枚目のドアップショットでは、喜矢武さんの目にハート形のリングライトが写っており、少女漫画のようなハートの瞳になっているのがかわいらしいです。
「イケメンの無駄遣いが過ぎる」2月11日には「ファンのみんなで喜矢武さんの41歳の誕生日を祝っちゃおうよパーティー 〜生バンドカラオケ大会＆トークショー〜」のお知らせとともに1本の動画を公開した同アカウント。動画内で喜矢武さんは金太郎のコスプレをしており、同じ黒髪ボブの髪形ですがこちらはコミカルな印象です。ファンからは「イケメンの無駄遣いが過ぎる」「相変わらず美人」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)