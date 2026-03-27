◇セ・リーグ 広島―中日（2026年3月27日 マツダスタジアム）

広島が中日との開幕戦にサヨナラ勝ちした。4点ビハインドの9回に代打・モンテロの適時打と「1番・中堅」で出場のドラフト1位・平川蓮外野手（21＝仙台大）のプロ初安打となる左翼線二塁打で同点。延長10回にドラフト3位・勝田成内野手（22＝近大）が劇的なサヨナラ打を放った。

この日は平川と勝田が開幕スタメンに名を連ねた。新人2人が開幕スタメンに起用されるのは球団初。オープン戦で打率・323、1本塁打、6打点と活躍した平川は2点ビハインドの5回に無死三塁から二ゴロで初打点をマークしていた。

ドラフト2位・斉藤汰直（22＝亜大）も6回にプロ初登板。1安打を浴びたものの1イニングを無失点に抑えて役目を果たした。ドラフト5位の赤木晴哉（22＝佛教大）も9回に初登板。1死しか取れずに4安打を浴び3失点とホロ苦いデビューになった。

先発の床田は2回に2本の適時打で2失点。5回で降板したが、その後は救援陣が踏ん張った。逆境をはね返して白星発進となった。