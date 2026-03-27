歌手のGacktのバックバンドなどで活躍するギタリストのChachamaruこと藤村幸宏（65)が27日、自身のXを更新。退院したことを報告した。

「帰ってきました」と投稿し、文書を公開。「退院しました！！！術後も順調とのことで、2カ月近い入院生活から下界についに戻ってきました！」と退院を報告した。

「皆さんの心配や激励、そして祈り！とてもとても支えになり、ここまで乗り越えることが出来ました！ほんとうにありがとうございました！！！」「何をおいてもここまで甦れたのは脳神経外科、内科の先生方の全力のお陰しかないのです。ほんとうにありがとうございました！！！」と感謝を伝えた。

「左眼の網膜壊死の方も、入院当初は殆ど見えず視力も0.03しかなく、網膜剥離でフル手術の覚悟必須みたいなまだ臨床の少ない珍しい病気にも関わらず、これも眼科の素晴らしい先生方の全力で現在網膜剥離も起こさず視力も奇跡の1.2まで回復してます」と現在の状態も報告し、「ただ、今後の再発や網膜剥離のリスクはずっと抱えながらですが…」と付け加えた。

「この病院の先生方に出逢えた奇跡にほんとに感謝します。看護師やスタッフの皆さん！守っていただきありがとうございました！Chachamaru」と最後も感謝の言葉で締めくくった。

Chachamaruは2月に急性網膜壊死、一過性脳虚血発作と診断され、長期入院治療に臨むことを発表していた。