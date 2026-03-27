フリーアナウンサー羽鳥慎一（55）が27日、キャスターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。コメンテーター玉川徹氏から受け取った手土産をめぐる“新事実”をぶっちゃけた。

パネルコーナーのテーマは「春の快眠術」。トマトに含まれる成分「GABA」が副交感神経を優位にし、心身をリラックスした状態に導くことを紹介した。

濃縮タイプのトマトジュース200ミリリットルで1日に必要とされるGABA約100ミリグラムが摂取できることを伝えると、羽鳥は「昨日買いましたトマトジュース。3軒目で濃縮タイプを見つけました」と報告。これに玉川氏が「僕も結構、手土産をトマトジュースにしてます。この前も黒木瞳さんのところに手土産持って行った時に」と切り出すと、続けて「瓶3つ入りのやつで、これはうまい！っていうのがあるので。それを持っていきました」と話した。

羽鳥は「私ももらいましたよね？それ。玉川さんに」と思い出したように語ると、「ただ私は瓶2つ入りだった。1本少ない」と黒木との扱いの差をぶっちゃけ。玉川氏が「ちょ…今度から3個入りにします。すいません」とうろたえると、コメンテーターの長嶋一茂は「差別をしたんだ」と玉川氏をイジっていた。