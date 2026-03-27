◆パ・リーグ ソフトバンク６―５日本ハム（２７日・みずほＰａｙＰａｙ）

日本ハムが初回に奪った３点のリードを守れず、３年ぶりに開幕黒星スタートとなった。

初回に清宮幸、万波の一発で３点を先制。しかし、開幕投手・伊藤が３発を浴びるなど６回途中９安打５失点と打ち込まれ、リードを守れなかった。

７回に水谷が、ヘルナンデスの１５５キロを捉える同点の右越えソロ。試合を振り出しに戻したが、８回に３番手・古林が１点を失い勝負を決められた。

新庄監督は試合後、開口一番「悔しい」と裏声で発し、場を和ませると「でも、いいゲームでした。みんなすごいね、開幕から。だいたい足ガタガタガタガタ震えるのに。ウチも初回から、パコーン、パカーン打って。今の子はすごいです」と選手をたたえた。

開幕投手の伊藤にも「伊藤くん打たれましたけどね。いい調整してても打たれるときは打たれるし。開幕っていう緊張感、本人にしか分からないと思うんですけど、自分が思ってたよりいいボールがいかないことが、あると思うんで。次は期待しましょう」。次回も中６日で先発させることを明言し、本来の姿に期待した。

昨季、日本ハムは優勝したソフトバンクに対して１２勝１３敗。ＣＳでもアドバンテージを除けば３勝３敗と、ほぼ五分の戦いを繰り広げた。黒星スタートとはなったが、今季も開幕戦から激しいシーソーゲームを演じ「今シーズンはこういう戦いは、ずっとあると思います。勝ったり負けたりで。見てる方はすごい面白かったと思うんで、明日この逆になるように、またしっかり帰って勉強して、明日迎えたいと思います」と話していた。