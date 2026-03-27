◆パ・リーグ オリックス０―１０楽天（２７日・京セラドーム大阪）

オリックスは楽天に大敗した。開幕戦で２ケタ失点したのは９４年（ダイエー戦）以来、３２年ぶり４度目。岸田護監督は「あそこまでコンタクトされるとは思わなかったですけど…」と先発・宮城の乱調に目を向けた。３年連続３度目の開幕投手を託したエースが、ともに自己ワーストタイとなる１回２／３を８失点（自責２）でＫＯ。ＷＢＣを終え、調整登板はオープン戦の１試合だけだった。

「ここからじゃないですか。また切り替えて、調子を上げていってもらうしかない。また次を目指して、やってもらうしかない」とエースに前向きな言葉をかけた指揮官。打線についても狙いを明かした。

４番はオープン戦でノーアーチだった新外国人・シーモア。「やっぱり一発も期待していますし。開幕戦で、どういうふうにスタートしていくかは見たかった」と言った。開幕マスクを森にかぶらせ、ＷＢＣ帰りの若月は「５番・ＤＨ」で起用。２５年に荘司とは１０打数４安打だったこともあり「相性もありますし」と続けた。ともに１安打を放ったが、結果は完封負け。「ちょっと勢いづかせてしまったところはあるので、あした食い止めたい」と２８日の２戦目を見据えた。