◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島６Ｘ―５中日＝延長１０回＝（２７日・マツダスタジアム）

広島が、延長１０回サヨナラ勝利で４年ぶりの白星スタートを飾った。平均年齢２８・８歳だった昨季開幕戦から約２歳若返った平均２６・６歳のフレッシュな顔ぶれで臨み、新井監督にとって就任４年目で初の開幕白星となった。

９回に４点差を追い付いた。１死満塁から代打・モンテロの２点打で２点差に詰め寄り、ドラフト１位・平川（仙台大）のプロ初安打となる２点二塁打で同点に追い付いた。延長１０回２死一、二塁、最後はルーキー・勝田が決めた。開幕戦のサヨナラ勝利は昨年の巨人以来で球団では１９９６年以来３０年ぶり６度目だ。

先発・床田は５回２失点。１０年目で初めて開幕投手を務めたが、２回に４安打を集中されて２失点した。計９安打を許しながらも粘った。

打線は２点ビハインドの５回には、先頭の代打・秋山が三塁打でチャンスメイクし、平川の二ゴロの間に１点を返していた。「１番・中堅」で球団の大卒新人として１９６９年の山本浩二（当時の登録名は浩司）以来の開幕スタメンだった平川は、１２球団ルーキー最速のプロ初打点を含む３打点で勝利に貢献した。球団新人の開幕戦３打点は５８年の古葉毅、森永勝治、６１年の山本一義以来６５年ぶり４人目の快挙だ。

この日は平川に加え「８番・二塁」でドラ３・勝田（近大）、６回に２番手で登板したドラ２・斉藤汰（亜大）、さらに９回に５番手でドラ５・赤木（佛教大）が登板。球団では１９５８年にすべてスタメンで古葉毅、森永勝治、小坂佳隆が出場するなど、新人３人が開幕戦に出場したことは過去４度あるが、４人は球団初。記録ずくめの開幕戦となった。