◇セ・リーグ 巨人3―1阪神（2026年3月27日 東京D）

巨人のドラフト1位左腕・竹丸和幸投手（24＝鷺宮製作所）が27日の阪神戦（東京D）に先発登板。プロデビュー戦でいきなり開幕投手という大役を与えられたが、前年王者相手に6回3安打1失点と好投してプロ初登板初先発初勝利を飾った。

新人の開幕投手は1962年4月7日の阪神戦で城之内邦雄が務めて以来2リーグ制以降、球団64年ぶり3人目。勝利投手は球団初の快挙となった。

野球で緊張したのは「大学以来じゃないですかね」という肝っ玉ルーキーが見事に大仕事をやってのけた。

実は父が阪神ファン。敵地に駆け付けた虎党の大声援については「最初マウンド上がった時は凄いなって思ったんですけど、投げてる最中はあんまり聞こえなかったので。でもなんか不思議な感じでした。はい」と振り返ったが、父については「いや、さすがに褒めてくれるんじゃないですかね」と笑った。

なお、父が観戦していた場所については「いや、分かんないですよ」と竹丸。「チケットは自分が用意したんですけど、どこの席かちょっと分かんないので。さすがに一塁側だと…はい」と半信半疑？だった。