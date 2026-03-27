巨大ボディが生み出す圧倒的存在感

クルマは単なる移動手段から、より快適で特別な空間へと進化し続けています。近年は電動化や自動化の流れが進み、車内の過ごし方そのものに注目したコンセプトモデルも増えてきました。

そんな中、イタリアの自動車メーカーであるアズノム・オートモーティブが、新しい発想を取り入れた大型コンセプトカーを披露し、ネット上でも複数の反響が集まっています。

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アズノム・オートモーティブは2026年1月22日、コンセプトカー「L’EPOQUE（レポック）」を公開しました。

このモデルは、かつて1920年代から1930年代の戦前期に活躍したショーファーカーの世界観を現代的に解釈し、最新技術を組み合わせて生み出された1台です。

ショーファーカーとは、運転手がハンドルを握り、後席の乗員がゆったりと過ごすことを前提に作られた高級車のことです。

当時の富裕層が利用していたクルマで、豪華な内装と優雅なスタイルが特徴でした。L’EPOQUEはその雰囲気を現代の技術でよみがえらせた存在といえます。

このコンセプトカーの大きなテーマは「移動そのものを特別な体験にすること」です。単に目的地へ向かうための乗り物ではなく、移動時間を生活の延長として楽しめる空間として提案されています。

開発陣はこのクルマを「スイートルームと街の連続性」を表現する“動くラウンジ”として位置付けています。

車体のサイズも非常に大きく、ボディ全長は約7920mmに達します。8mに迫る長さは一般的な乗用車とは比べものにならないほどで、まさにリムジンの中でも特別な存在感を放つサイズです。

外装と内装のデザインは、イタリアのデザイン会社との協力によって作り上げられました。

エクステリアはクラシックな雰囲気と現代的なラインが融合したスタイルです。フロント部分は直立した印象のフェイスが採用され、長く伸びたボンネットが威厳を感じさせます。

さらに、車体のラインは後方に向かうにつれて滑らかに絞り込まれ、優雅さと力強さを同時に表現しています。

また、このクルマではドアの構造にもユニークな工夫が施されています。フロントドアは前方へスライドする仕組みを採用しており、後部ドアは開くと同時にルーフの一部が持ち上がる構造となっています。

この仕組みによって乗り降りの動作がよりスムーズになり、まるで高級ホテルのエントランスに入るような感覚を演出します。

車内空間も非常に特徴的です。インテリアには高品質な革や木材など厳選された素材が使用されており、一般的な自動車とは思えないほど豪華な雰囲気が広がります。まさにラグジュアリーラウンジと呼ぶにふさわしい空間です。

特に後部座席は、個室のラウンジのような設計になっています。ゆったりとしたソファに加え、中央には円形テーブルが配置され、大型モニターも備えられています。

乗員は移動中でもリラックスした時間を過ごすことができるでしょう。また、必要に応じて3列目の折りたたみ式シートを使うことも可能で、「2＋2＋2」というシートレイアウトが採用されています。

操作面では、最新のAI技術が活用されています。車内の空調や照明の調整、さらにはサスペンション設定まで、さまざまな機能を音声で操作できるAIアシスタントが搭載されています。乗員はボタンを探す必要がなく、自然な会話で車内環境をコントロールできる仕組みです。

パワートレインにも独自の方式が取り入れられています。このクルマには発電専用のV型6気筒エンジンが搭載されていますが、実際に車輪を駆動するのはモーターのみです。つまり駆動は100％電動で行われる仕組みとなっています。

この方式は、エンジンが直接車輪を回すこともできる一般的なプラグインハイブリッドとは異なります。

エンジンはあくまで発電を担当し、その電力を使ってモーターが車を動かす仕組みです。発電によって生まれた電気は100kWhのバッテリーに蓄えられます。

駆動には4基の電動モーターが使われており、全輪駆動システムを構成しています。システム全体の最高出力は1000馬力を超えるとされ、巨大な車体ながら非常に高いパフォーマンスを発揮します。

こうして見ると、L’EPOQUEは単なるラグジュアリーカーではなく、サイズや装備、パワートレインに至るまで、すべてが規格外の存在だといえるでしょう。

クラシックなショーファーカーの精神を受け継ぎながら、最先端の電動技術とデザインを融合させた電動リムジンとして、大きな注目を集めています。

この発表に対して、ネット上では「流石にデカすぎる」「もはやクルマというより走るホテルみたい」「後席のラウンジ空間が完全にVIP仕様」という驚きの声が見られました。

また「クラシックな雰囲気と電動化の組み合わせが新鮮」といったデザインコンセプトを評価する意見もあります。

さらに「ドアの開き方が面白い」「AIで空調やサスペンションまで操作できるのは未来っぽい」という技術面への注目も集まっています。

一方で「このサイズだとどこで走るんだろう」「実際に市販されたら価格が気になる」といった現実的な視点のコメントも見られました。