『とある科学の超電磁砲』（以下、『超電磁砲』）が、3月27日発売の『月刊コミック電撃大王』5月号（KADOKAWA）にて最終回を迎えた。『超電磁砲』は『とある魔術の禁書目録』（KADOKAWA／以下、『禁書目録』）のスピンオフとして2007年から刊行され、2009年にはアニメ化された。

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本編である『禁書目録』を中心として『とある』シリーズは20年以上続く人気シリーズであり、同じくスピンオフの『とある暗部の少女共棲』のTVアニメ放送時期が7月になると発表されている。

ゼロ年代後半から2010年代を象徴する『とある』シリーズの魅力はどこにあるのか。書評家にして『ライトノベル大全』（時事通信出版局）の共編著者であるタニグチリウイチは、同シリーズの功績をこう振り返る。

「『とある』シリーズは魔術を題材とした、いわゆる異能力バトルのジャンルに位置付けられつつ、主人公の上条当麻が“無能力者”であるがゆえの、逆転のカタルシスをうまく描いています。また特筆すべきなのは、魔術に関しては本当に“どこで調べたんだ”というくらい深くまで踏み込んだリサーチを徹底していて、それが物語を裏付けている点にあります。イギリスの神秘主義者アレイスター・クロウリーを中心に非常に詳しい知識を展開している作品で、読めば読むほど味が出てくる。ただしハマるまでが大変。ハマってからはもう沼のように読み進められますが、今では初代シリーズから始まって『新訳』シリーズ、『創約』シリーズをあわせると60巻以上刊行されています。ただ、最新の展開ではある種の“原点回帰”のように、『超電磁砲』に登場したキャラも含めてオールスターキャラ的なストーリーになっているので楽しみです。ライトノベルは人気シリーズになると非常に長期にわたって物語が続くので途中で離脱することも往々にしてあるんだけども、『とある』シリーズはほどよいスパンでのアニメ化だったりスピンオフの制作だったりをフックにして、うまく1つの世界を形成しつづけている作品かなという気がします」

スピンオフによる拡大がファンに受け入れられたという『とある』シリーズ。とりわけ人気作だった『超電磁砲』の魅力はどのような点にあるのか。

「『超電磁砲』はコミカライズに加えて、何よりアニメ化の影響が大きいんです。アニメになったことによって、レールガンというとてつもない能力を繰り出す御坂美琴をはじめとした強烈なキャラが登場する面白そうなアニメということで、一気に視聴者が流れ込みました。そして“どうやら原作はライトノベルらしいぞ”と、『超電磁砲』でシリーズを知ったファンがどんどん本編、原作に逆流していきました。『禁書目録』は読み進めると面白いとはいえ、展開が複雑ですしアニメ化の時点で10巻以上刊行されていましたから、なかなか入り口がなかった。そこに『超電磁砲』が現れてコミックス、原作にファンが流れるいいサイクルができたと思います。これより少し前に『灼眼のシャナ』『ゼロの使い魔』などの作品があって、これらもアニメ化を機に大きく盛り上がりました。『禁書目録』はその流れに位置するといえます」

そんな『とある』シリーズ最新のアニメ作品『とある暗部の少女共棲』（以下、『少女共棲』）が7月より放送される。タニグチ氏は少女キャラ同士の関係に現代性を見出し、期待を述べた。

「今回アニメ化する『少女共棲』は、『超電磁砲』より『禁書目録』本編に近いスピンオフです。“暗部”の少女たちのサスペンスフルな活躍を見せ、本編とは直接関係はないけれど物語の裏で起こっていたことを描いてくれます。一方で、麦野沈利、絹旗最愛、フレンダ＝セイヴェルン、滝壺理后といった4人の少女の関係を楽しめる点では『超電磁砲』に近い。ただ『超電時報』の美琴と黒子のシスターフッド的関係とはちょっと違った緊張感があってドキドキさせられます」

能力バトルと緻密な設定を掛け合わせ、20年以上にわたり愛されつづけている『とある』シリーズ。今回のスピンオフによりまた新たな歴史が刻まれることがファンから期待されている。（文＝徳田要太）