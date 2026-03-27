◇パ・リーグ 西武1ー3ロッテ（2026年3月27日 ZOZOマリン）

プロ8年目にしてようやく射止めた開幕投手の座だったが、渡辺にとってほろ苦いシーズン初戦となった。

アストロズに移籍した今井の穴を埋めるべく、エースの覚悟で臨んだ開幕戦は7回6安打2失点と粘投したものの今季初黒星。「僕の内容次第で勝てた試合だった。責任を感じているし、悔しいです」と唇をかんだ。

2回には2死二塁から8番・松川に23年10月の西武戦以来となる中前適時打を浴びて先制点を許すと、4回には先頭のポランコ、寺地に2者連続四球。6番・ソトに中前打を打たれて満塁のピンチを迎えた。1死後、再び松川にしぶとく左前に運ばれた。渡辺は「2点目が大きな反省点。ポランコ選手に追加点を与えたくないという攻めだった。追い込んでからいい球がいったが、振らせることができずに、そこから点を取られたので悔しさが大きい」と冷静に語った。

チームとしては2年連続で開幕黒星スタートとなった。昨季リーグ最下位の得点力から打撃力向上を目指して「打破」をスローガンに掲げて臨んだが、得点は7回に代打・岸の犠飛による1点のみで迫力を欠いた。西口監督は「打ち切れなかった。最初の思い切っていこうというところでなかなか思い切った手出しができなかったというところも一つの反省点」と淡々と振り返った。