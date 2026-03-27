王林、大胆胸元披露 ミニスカ衣装姿に「セクシー」「異次元のスタイル」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/27】タレントの王林が3月26日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの衣装ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】27歳元アイドル「セクシー」大胆胸元目立つミニスカ衣装姿
王林は「きのうでしたっ今回もトリを飾らせてもらいました」と、出演したライブイベント「MOVE」について報告。「ステージから見えるみんなの顔がほんとに優しくて、とってもたのしかったなぁ」と感謝をつづり、デニム地のコルセットと白いミニスカートを合わせたステージ衣装のオフショットを披露した。大胆に開いた胸元や、ミニ丈のスカートからは美しい脚がすらりと伸び、抜群のプロポーションが際立っている。
この投稿に、ファンからは「異次元のスタイルで見惚れる」「脚が綺麗」「カッコ良すぎる」「セクシー」「美しすぎて目が離せない」「最高に輝いてる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元アイドル「セクシー」大胆胸元目立つミニスカ衣装姿
◆王林、胸元が開いたミニスカ衣装披露
王林は「きのうでしたっ今回もトリを飾らせてもらいました」と、出演したライブイベント「MOVE」について報告。「ステージから見えるみんなの顔がほんとに優しくて、とってもたのしかったなぁ」と感謝をつづり、デニム地のコルセットと白いミニスカートを合わせたステージ衣装のオフショットを披露した。大胆に開いた胸元や、ミニ丈のスカートからは美しい脚がすらりと伸び、抜群のプロポーションが際立っている。
◆王林の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「異次元のスタイルで見惚れる」「脚が綺麗」「カッコ良すぎる」「セクシー」「美しすぎて目が離せない」「最高に輝いてる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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