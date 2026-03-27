大歓声の中、登場したのは大阪・関西万博の公式キャラクター、ミャクミャク。26日に東京でファン交流イベントが行われました。

訪れたファンは、「ミャクミャクに直接お会いできるので、もううれしくってうれしくってミャクミャクにありがとうって言いに来た」と話しました。

このイベントは、ミャクミャクが万博を盛り上げてくれたファンへ直接感謝の気持ちを伝えるために開催され、ファン参加型のクイズ大会や写真撮影などが行われました。

■『黒ミャクミャク』姿もお披露目

さらに、テンションが高くなると黒色に変身する『黒ミャクミャク』姿もお披露目。キレキレのダンスで会場を盛り上げました。

最後は、ハイタッチをしてファンを見送ったミャクミャク。イベントの感想を聞いてみると、「東京でもたくさんのおともだちがきてくれて、緊張したけどとっても楽しかったです！」とコメントしました。

■活動期間を2年間延長

万博の閉幕から5か月たった今も、人気が続くミャクミャク。そのため、今月末で終了する予定だった活動期間を2年間延長することになりました。

ミャクミャクはインタビューで「大阪・関西万博は終わっちゃったけど、これからもたくさんのおともだちと万博の思い出のお話をしたいし、みんなにもっと元気を届けられるような存在になりたいです」と明かしました。

来月にはグラビア写真集を発売し、後日お渡し会を行う予定だということです。

（3月27日放送『news every.』より）